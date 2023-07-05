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Бразилия
05 июля 2023, 07:15 | Обновлено 05 июля 2023, 07:22
191
0

В Бразилии сообщили о назначении Анчелотти на пост наставника сборной

Летом 2024 года итальянец отправится за океан

05 июля 2023, 07:15 | Обновлено 05 июля 2023, 07:22
191
0
В Бразилии сообщили о назначении Анчелотти на пост наставника сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Нынешний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти летом 2024 года станет наставником сборной Бразилии.

Об этом сообщил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

«Анчелотти повезет сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года. Его контракт будет действовать по чемпионат мира 2026 года», – заявил Родригес.

До прихода Анчелотти тренировать бразильскую сборную будет Фернандо Диниз. Он будет совмещать посты в национальной команде и клубе «Флуминенсе».

Ранее, напомним, стало известно, что Карло Анчелотти решил отозвать иск против бывшего своего клуба – английского «Эвертона».

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Источник El Chiringuito TV
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