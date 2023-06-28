Анчелотти отозвал иск против Эвертона

Итальянский специалист Карло Анчелотти отказался от претензий к своему бывшему клубу – английскому «Эвертону». Об этом сообщил адвокат тренера Джон Мерзад.

Напомним, Анчелотти подал иск против «Эвертона» в Высокий суд Лондона. Претензия 63-летнего тренера к «ирискам» была связана с «общими коммерческими договоренностями».

Сообщается, спор между Анчелотти и «Эвертоном» касался налогового вопроса, связанного с бонусной выплатой в размере 2,54 млн евро, выплаченной тренеру.