Англия28 июня 2023, 09:11 | Обновлено 28 июня 2023, 09:22
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Анчелотти отозвал иск против Эвертона
Итальянец решил полюбовно вопрос с «ирисками»
28 июня 2023, 09:11 | Обновлено 28 июня 2023, 09:22
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Итальянский специалист Карло Анчелотти отказался от претензий к своему бывшему клубу – английскому «Эвертону». Об этом сообщил адвокат тренера Джон Мерзад.
Напомним, Анчелотти подал иск против «Эвертона» в Высокий суд Лондона. Претензия 63-летнего тренера к «ирискам» была связана с «общими коммерческими договоренностями».
Сообщается, спор между Анчелотти и «Эвертоном» касался налогового вопроса, связанного с бонусной выплатой в размере 2,54 млн евро, выплаченной тренеру.
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