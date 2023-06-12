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  4. Анчелотти подал в суд на Эвертон
Англия
12 июня 2023, 18:31 |
1572
0

Анчелотти подал в суд на Эвертон

Итальянец имеет претензии к английскому клубу

12 июня 2023, 18:31 |
1572
0
Анчелотти подал в суд на Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти подал судебный иск против английского клуба «Эвертон». Дело будет слушаться в Высоком суде Лондона.

Сообщается, что претензия 63-летнего итальянского тренера к «ирискам» связана с «общими коммерческими договоренностями».

Юристы Карло Анчелотти ситуацию не комментируют. В «Эвертоне» также не стали отвечать на запросы местных журналистов. То есть, предмет спора остается неизвестным.

Напомним, Анчелотти тренировал «Эвертон» с 2019 по 2021 год, после чего он перешел в мадридским «Реал», с которым подписал договор до лета 2024 года.

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Карло Анчелотти Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Guardian
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