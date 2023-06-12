Анчелотти подал в суд на Эвертон

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти подал судебный иск против английского клуба «Эвертон». Дело будет слушаться в Высоком суде Лондона.

Сообщается, что претензия 63-летнего итальянского тренера к «ирискам» связана с «общими коммерческими договоренностями».

Юристы Карло Анчелотти ситуацию не комментируют. В «Эвертоне» также не стали отвечать на запросы местных журналистов. То есть, предмет спора остается неизвестным.

Напомним, Анчелотти тренировал «Эвертон» с 2019 по 2021 год, после чего он перешел в мадридским «Реал», с которым подписал договор до лета 2024 года.