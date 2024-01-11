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Бразилия
11 января 2024, 20:45 | Обновлено 11 января 2024, 20:54
1878
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый главный тренер сборной Бразилии

Бразильскую сборную возглавил 61-летний специалист Доривал Жуниор

11 января 2024, 20:45 | Обновлено 11 января 2024, 20:54
1878
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый главный тренер сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Доривал Жуниор

61-летний специалист Доривал Жуниор стал новым главным тренером сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола детали контракта наставника решила не разглашать. Новый коуч уже провел первую пресс-конференцию.

Доривал Жуниор досрочно прекратил работу в Сан-Паулу, где работал с апреля 2023 года. Ранее коуч также возглавлял команды: Коритиба, Васко да Гама, Сантос, Атлетико Минейро, Интернасьонал, Фламенго, Флуминенсе, Палмейрас, Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе, Сеара.

Специалист дебютирует на тренерском мостике сборной Бразилии 23 марта, когда селесао проведут товарищеский матч против Англии.

Недавно пост главного тренера сборной Бразилии покинул Фернандо Диниз, который сосредоточится на работе в Флуминенсе.

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Сан-Паулу сборная Бразилии по футболу назначение тренера Фернандо Диниз
Источник Twitter
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