Источник: уволен главный тренер сборной Бразилии

49-летний специалист Фернандо Диниз уволен с должности главного тренера сборной Бразилии, информирует Globo. Однако официально отставка еще не подтверждена.

Решение было принято президентом CBF (Бразильской конфедерации футбола) Эдналдо Родригесом через день после того, как он был возвращен на должность постановлением Федерального верховного суда .

Конфедерация поблагодарила Диниза, который также возглавляет «Флуминенсе», и подчеркнула необходимость срочного избрания нового главного тренера сборной.

Эдналдо Родригес сообщил об этом решении Марио Биттенкурту, президенту «Флуминенсе», После разговора он отметил, что ему нравится работа Диниза с «Селесао», но подчеркнул, что обещал, что не будет забирать Диниза из «Флуминенсе».