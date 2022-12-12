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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 21:55 |
414
0

Источник: Анчелотти может возглавить сборную Бразилии

Стороны уже вступили в переговоры

12 декабря 2022, 21:55 |
414
0
Источник: Анчелотти может возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Стороны впервые контактировали еще в октябре. Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии летом 2023 года: он хочет завершить нынешний сезон с «Реалом».

Напомним, сборная Бразилии осталась без главного тренера после того, как Тите ушел в отставку. Его команда на ЧМ-2022 вылетела в четвертьфинале от Хорватии в серии пенальти.

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Источник UOL Esporte
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