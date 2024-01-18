У Бразилии новый тренер. Он получил шанс всей жизни, но стал заложником

В первую декаду января в бразильском футболе произошел ряд фундаментальных перемен. Одна из них касалась непосредственно фигуры главного тренера национальной команды. Как известно, с июля 2023-го исполняющим обязанности наставника «селесао» являлся Фернандо Диниз, который совмещал эту работу с должностью главного тренера «Флуминенсе». Впрочем, в руководстве Бразильской конфедерации футбола не скрывали, что не видят Диниза полноценным коучем для национальной команды, и рассматривали специалиста в качестве временного помощника до момента, пока не удастся пригласить на эту должность более знакового и статусного специалиста.

Президент Бразильской конфедерации футбола 69-летний Эдналдо Родригес хотел видеть следующим коучем «селесао» нынешнего наставника «Реала» Карло Анчелотти. Слухи о том, что итальянский специалист может покинуть Испанию и перебраться за океан начали активно циркулировать в бразильской и европейской прессе еще в декабре 2022 года – фактически сразу после ухода в отставку из-за неудачного выступления команды на чемпионате мира в Катаре прежнего коуча «селесао» Тите.

Сперва предполагалось, что Анчелотти станет у руля бразильской национальной команды летом 2023 года, однако впоследствии ситуация несколько изменилась, и планы пришлось скорректировать. Впрочем, Эдналдо Родригес был более чем уверен, что ему удастся завербовать Анчелотти и летом 2024-го, после истечения срока контракта итальянца с «Реалом», тот станет полноценным коучем пятикратных чемпионов мира. В частности, в ноябре минувшего года авторитетные южноамериканские источники утверждали, что Карло уже подписал предварительное соглашение с Бразильской конфедерацией футбола, и после завершения сезона с «Реалом» переберется за океан и начнет осваивать новые карьерные горизонты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Потенциальный приход Анчелотти в сборную Бразилии изначально выглядел как очень сильное менеджерское достижение Эдналдо Родригеса. На персоне итальянского специалиста топ-функционер снял немало «сливок» и хайпа, которые попытался максимально использовать в раскрутке своего имени. Однако еще летом 2023 года в аспекте дальнейших перспектив Эдналдо Родригеса на посту президента Бразильской конфедерации футбола прозвучал первый «звоночек». Раздался он на фоне критики, последовавшей от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в сторону варианта с назначением Анчелотти главным тренером «селесао». Тогда главный политик страны задался вопросом, почему сборную Бразилии должен возглавлять именно иностранец – мол, если Анчелотти так крут, так почему же он не работал со сборной Италии и не помог ей квалифицироваться на чемпионат мира-2022…

Публичная критика со стороны президента государства ударила по идее Эдналдо Родригеса позвать Анчелотти, но не нанесла ей сокрушительного поражения. Функционер продолжал настаивать на воплощении своего плана в отношении сотрудничества с коучем «Реала», но в какой-то момент не заметил, что вокруг него скопилось немало людей, готовых к кардинальным действиям против своего босса.

В начале декабря минувшего года суд Рио-де-Жанейро принял решение о немедленном отстранении Эдналдо Родригеса от выполнения обязанностей президента Бразильской конфедерации футбола. Причиной тому послужили нарушения и фальсификации, которые якобы были допущены, а со временем и выявлены, во время выборов президента организации, состоявшихся в конце марта 2022 года.

Кроме того, суд постановил отстранить от работы всех функционеров и должностных лиц, которые были назначены в Бразильской конфедерации футбола непосредственно решениями Эдналдо Родригеса, а в январе 2024-го – провести новые выборы главы организации. Фактически это был карьерный нокдаун для Эдналдо Родригеса, которому приходилось рассчитывать исключительно на помощь со стороны. И таковая подоспела: в конце декабря СМИ сообщили, что ФИФА отослала бразильским властям предупреждение о том, что их вмешательство в дела футбольных институций может привести к крайне негативным последствиям: отстранению национальных команд и клубов от участия во всех международных турнирах, проводимых под юрисдикцией ФИФА.

Getty Images/Global Images Ukraine. Президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) и Эдналдо Родригес

Сложно сказать, подействовало ли самым непосредственным образом предупреждение от ФИФА, но уже 4 января нынешнего года Верховный суд Бразилии вынес кардинально противоположное решение в деле о руководящих органах тамошней конфедерации футбола. В частности, решение суда первой инстанции было отменено, а Эдналдо Родригес восстановлен в должности президента организации и получил возможность вернуться к выполнению своих обязанностей.

Что правда, в кулуарах бразильского футбола перешептываются о том, что Эдналдо Родригес абсолютно не избавился от недоброжелателей, а скорее, нажил их еще в большем количестве, чем прежде. Прямо сейчас внутри руководящего органа бразильского футбола назрел своего рода гнойник, который грозит вскрыться в самый неподходящий момент и может привести к абсолютно непрогнозируемым последствиям.

Поговаривают, что решение о немедленном завершении сотрудничества с Фернандо Динизом и окончательный отказ от идеи приглашения в стан «селесао» иностранного специалиста стало своего рода компромиссным между двумя «башнями» Бразильской конфедерации футбола – той, которая поддерживает Эдналдо Родригеса и той, которая находится в оппозиции к этому функционеру.

В итоге полноправным главным тренером сборной Бразилии стал 61-летний Доривал Жуниор, который до этого работал наставником «Сан-Паулу». Этот специалист известен, прежде всего, тем, что помог становлению в «Сантосе» целому ряду молодых и перспективных на тот момент исполнителей: Неймару, Гансо, Алану Патрику. С этой командой Доривал Жуниор выиграл чемпионат штата Сан-Паулу, а также Кубок Бразилии, но затем был уволен, так как у него произошел конфликт на тренировке с Неймаром. Известно, что главный тренер в воспитательных целях решил вывести форварда из основного состава накануне дерби с «Коринтиансом», что не понравилось клубному руководству, и то приняло решение о немедленном увольнении специалиста.

Впоследствии Доривал Жуниор поработал с такими известными бразильскими командами как «Атлетико Минейро», «Интернасьонал», «Фламенго», «Васко да Гама», «Флуминенсе», «Палмейрас», «Атлетико Паранаэнсе» и «Сан-Паулу». В 2022 году коуч привел «Фламенго» к победе в Кубке Либертадорес, после чего покинул стан «стервятников», и его называли главным претендентом на замену Тите в сборной Бразилии, но там решили пойти иным путем, и Доривал Жуниор согласился возглавить «Сан-Паулу», который в 2023-м привел к победе в Кубке Бразилии, а также, как считают бразильские обозреватели, заложил отменный фундамент для дальнейших успехов «трехцветных».

Getty Images/Global Images Ukraine. Доривал Жуниор

Пожалуй, Доривал Жуниор, как никто другой, подходил для назначения на пост главного тренера сборной Бразилии, если основываться на ключевом параметре, что новым коучем «селесао» непременно должен быть местный специалист. Поэтому конечный выбор Бразильской конфедерации футбола в его сторону нисколько не удивляет, равно как и решение самого 61-летнего коуча бросить работу в «Сан-Паулу» ради назначения в главную команду страны. Такой шанс в Бразилии предоставляют далеко не каждому, и его нужно уметь использовать, что Доривал Жуниор, очевидно, прекрасно осознал на примере своего коллеги Муриси Рамальо, отказавшегося в 2010 году покидать «Флуминенсе» ради «селесао», и впоследствии больше так ни разу и не получившего предложения стать у руля национальной команды.

Другое дело, что соглашаясь сейчас возглавить сборную Бразилии, Доривал Жуниор, который шел к этому моменту всю свою профессиональную карьеру, изрядно рискует, фактически становясь заложником непонятной ситуации вокруг Эдналдо Родригеса. Очевидно, что попытки повалить последнего со стороны его неприятелей в ближайшее время еще обязательно последуют, для чего просто потребуется какой-то повод, и им вполне могут стать результаты «селесао».

Сборная Бразилии крайне неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2026. В шести поединках «селесао» добыли две победы при одной ничьей и трех поражениях. Прямо сейчас команда занимает лишь шестое место в южноамериканской квалификации, чего в принципе достаточно для завоевания прямой путевки в США, Канаду и Мексику, однако этого крайне мало, чтобы заслужить безоговорочное уважение и избавить себя от критики для нового тренерского штаба.

Уже в марте Доривала Жуниора ждет непростое испытание на новой должности – пятикратным чемпионам мира предстоит провести товарищеские поединки против Англии и Испании, которые и окажутся своеобразной «пробой пера» для опытного наставника во главе «селесао». А уже в конце июня сборная Бразилии стартует на Кубке Америки, где болельщики и пресса также будут ждать от команды только победы.

Сложно представить, какими могут оказаться последствия для Эдналдо Родригеса, если подопечные Доривала Жуниора провалятся не только в весенних спаррингах с именитыми европейцами, но и на континентальном первенстве. Но, с другой стороны, если новому наставнику удастся привести «селесао» к победе на Кубке Америки, то, скорее всего, специалисту будет уже все равно, каким образом и когда решится судьба президентского кресла в Бразильской конфедерации футбола. Потому как ни Эдналдо Родригес, ни его потенциальный преемник не решатся менять наставника в преддверии старта на ЧМ-2026, на котором бразильцы в очередной раз предпримут попытку взять свой шестой титул сильнейшей команды планеты. И это обстоятельство наверняка наперед просчитал и сам Доривал Жуниор, который логично предпочел рискнуть, чтобы попробовать достичь успеха, а не кусать локти впоследствии от неиспользованной возможности, как Муриси Рамальо…