Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия находится на грани дисквалификации со стороны ФИФА
Бразилия
25 декабря 2023, 09:30 | Обновлено 25 декабря 2023, 09:44
1045
0

Бразилия находится на грани дисквалификации со стороны ФИФА

Сборные и клубы могут понести серьезное наказание

25 декабря 2023, 09:30 | Обновлено 25 декабря 2023, 09:44
1045
0
Бразилия находится на грани дисквалификации со стороны ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразилия получила от ФИФА предупреждение о том, что ее сборные и клубы могут быть отстранены от международных соревнований.

Сообщается, что подобное случится, если вмешательство Бразильской конфедерации футбола (CBF) приведет к выборам нового президента организации в январе будущего года.

В ФИФА просят подождать с проведением новых выборов главы Бразильской конфедерации футбола. А в самой CBF хотят заменить Эдналдо Родригеса на посту президента уже в январе 2024 года.

Суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его назначенцев в CBF от должности 7 декабря. Причина – нарушения, допущенные на его выборах в прошлом году. На минувшей неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.

Как известно, сборная Бразилии занимает пятое место в обновленном рейтинге ФИФА.

.

По теме:
Тянул Украину. Шевченко попал в топ лучших игроков сборных в 2000-х
София Причина стала арбитром ФИФА
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
ФИФА сборная Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Футбол | 25 декабря 2023, 04:48 1
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами

Сможет ли Матео унаследовать суперигру своего отца?

5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
Футбол | 25 декабря 2023, 07:33 0
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет

Небольшой рейтинг на основе оценочных данных портала Transfermarkt

Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Бокс | 24.12.2023, 11:35
Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 24.12.2023, 23:46
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Футбол | 24.12.2023, 09:50
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
23.12.2023, 08:10 6
Футбол
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
24.12.2023, 00:54 45
Бокс
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
23.12.2023, 19:19 13
Футбол
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
24.12.2023, 07:57 1
Бокс
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 17
Футбол
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
23.12.2023, 20:01 1
Футбол
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
24.12.2023, 07:40 19
Футбол
Эдди ХИРН: «Уайлдер проиграл каждый раунд. Это разрушило наши планы»
Эдди ХИРН: «Уайлдер проиграл каждый раунд. Это разрушило наши планы»
24.12.2023, 01:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем