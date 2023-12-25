Бразилия находится на грани дисквалификации со стороны ФИФА

Бразилия получила от ФИФА предупреждение о том, что ее сборные и клубы могут быть отстранены от международных соревнований.

Сообщается, что подобное случится, если вмешательство Бразильской конфедерации футбола (CBF) приведет к выборам нового президента организации в январе будущего года.

В ФИФА просят подождать с проведением новых выборов главы Бразильской конфедерации футбола. А в самой CBF хотят заменить Эдналдо Родригеса на посту президента уже в январе 2024 года.

Суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его назначенцев в CBF от должности 7 декабря. Причина – нарушения, допущенные на его выборах в прошлом году. На минувшей неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.

Как известно, сборная Бразилии занимает пятое место в обновленном рейтинге ФИФА.

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