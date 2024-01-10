ОФИЦИАЛЬНО. Бразилия избежала дисквалификации от ФИФА

Конфедерация футбола Бразилии (CBF) официально сообщил о том, что организации удалось избежать серьезных штрафных санкций со стороны ФИФА. Бразильскому футболу всерьез угрожало отстранение от международных турниров на уровне как клубов, так и сборных.

Дело в том, что ранее суд Рио-де-Жанейро отстранил от должности президента CBF Эдналдо Родригеса от своей должности из-за того, что в 2022 году выборы на пост главы CBF якобы прошли с нарушениями. На январь текущего года планировались выборы нового президента.

ФИФА такое решение суда посчитало вмешательством в действия конфедерации и угрожала отстранением, если новые выборы будут проведены.

Однако 4 января Верховный суд Бразилии отменил решения судок более низких инстанций, Родригес был восстановлен в должности. Это позволило CBF избежать штрафных санкций.