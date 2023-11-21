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Испания
21 ноября 2023, 16:06 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:07
317
0

Карло Анчелотти подписал предварительный контракт со сборной Бразилии

Итальянскому специалисту предлагают продлить соглашение с «Реалом»

21 ноября 2023, 16:06 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:07
317
0
Карло Анчелотти подписал предварительный контракт со сборной Бразилии
ФК Реал Мадрид. Карло Анчелотти

64-летний итальянский специалист Карло Анчелотти достиг договоренности с Федерацией футбола Бразилии и возглавит пятикратных чемпионов мира.

Такой информацией располагает авторитетное бразильское издание UOL Esporte. Более того, источник утверждает, что договоренность скреплена подписями обеих сторон.

Тем не менее, несмотря на это, в «Реале» намерены предложить специалисту продление на два сезона контракта, который завершается летом 2024 года. Со «сливочными» Анчелотти выиграл один чемпионат Испании, дважды стал обладателем Кубка страны, а также по два раза стал триумфатором Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и клубным чемпионом мира.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кубок Испании по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Источник UOL Esporte
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