Карло Анчелотти подписал предварительный контракт со сборной Бразилии

64-летний итальянский специалист Карло Анчелотти достиг договоренности с Федерацией футбола Бразилии и возглавит пятикратных чемпионов мира.

Такой информацией располагает авторитетное бразильское издание UOL Esporte. Более того, источник утверждает, что договоренность скреплена подписями обеих сторон.

Тем не менее, несмотря на это, в «Реале» намерены предложить специалисту продление на два сезона контракта, который завершается летом 2024 года. Со «сливочными» Анчелотти выиграл один чемпионат Испании, дважды стал обладателем Кубка страны, а также по два раза стал триумфатором Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и клубным чемпионом мира.