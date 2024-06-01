Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.

Во встрече первого раунда украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграла с французским дуэтом Клара ​Бюрель / Хлоэ Паке, который получил уайлд-кард от организаторов.​

Костюк с Русе убедительно доминировали и победили в двух сетах, отдав соперницам только один гейм. Встреча продолжалась 49 минут.

Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Первый круг

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Клара ​Бюрель / Хлоэ Паке (Франция) – 6:0, 6:1

Далее по сетке Костюк и Русе сыграют с победительницами матча Мария Лурдес Карле / Диан Парри – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо.