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Ролан Гаррос
01 июня 2024, 13:00 | Обновлено 01 июня 2024, 13:06
671
6

Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос

Марта играет в дуэте с Русе из Румынии

01 июня 2024, 13:00 | Обновлено 01 июня 2024, 13:06
671
6
Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.

Во встрече первого раунда украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграла с французским дуэтом Клара ​Бюрель / Хлоэ Паке, который получил уайлд-кард от организаторов.​

Костюк с Русе убедительно доминировали и победили в двух сетах, отдав соперницам только один гейм. Встреча продолжалась 49 минут.

Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Первый круг

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Клара ​Бюрель / Хлоэ Паке (Франция) – 6:0, 6:1

Далее по сетке Костюк и Русе сыграют с победительницами матча Мария Лурдес Карле / Диан Парри – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо.

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Марта Костюк Ролан Гаррос Елена-Габриэла Русе Клара Бюрель Хлоэ Паке
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 6
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kollekciy
Довгоочікувана зустріч подружок пройшла на відмінно. Добре було б Марті, хоч у парі на довше затриматися, відчути смак перемоги. Можливо тоді знову забажала б краще грати.
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+2
Alehandro
Як школярок. Марта божить біля сітки. Не розумію чому Світоліна досі гидує грою в парах при її жахливій грі у корті... це ж чудова практика
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0
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