Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос
Марта играет в дуэте с Русе из Румынии
Украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.
Во встрече первого раунда украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграла с французским дуэтом Клара Бюрель / Хлоэ Паке, который получил уайлд-кард от организаторов.
Костюк с Русе убедительно доминировали и победили в двух сетах, отдав соперницам только один гейм. Встреча продолжалась 49 минут.
Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Первый круг
Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Клара Бюрель / Хлоэ Паке (Франция) – 6:0, 6:1
Далее по сетке Костюк и Русе сыграют с победительницами матча Мария Лурдес Карле / Диан Парри – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо.
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