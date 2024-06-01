ITF01 июня 2024, 20:11 | Обновлено 01 июня 2024, 20:12
736
6
Завацкая оформила второй камбэк за день и вышла в финал турнира в Италии
Катарина выбила пятую сеяную
01 июня 2024, 20:11 | Обновлено 01 июня 2024, 20:12
736
6
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) добыла вторую за день волевую победу на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).
В матче 1/2 финала украинка одолела пятую сеяную Полину Кудерметову (№168 WTA).
Брешия. 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Полина Кудерметова – 3:6, 6:4, 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В матче за титул Катарина сразится против 38-летней Варвары Лепченко из США (№234 WTA).
Ранее в субботу Завацкая совершила камбэк в матче против Катерина Байндл.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 июня 2024, 17:01 18
Поединок состоится 1 июня на корте №14
Бокс | 01 июня 2024, 11:28 2
Тайсон поддержал команду Queensberry
Теннис | 01.06.2024, 13:00
Футбол | 01.06.2024, 17:55
Футбол | 01.06.2024, 07:01
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Молодчинка. Дотиснула молодшу татарву. Лепченко в свої 38 також сьогодні відіграла 2 матчі (хоч і на сет менше), отже, завтра свіженькою точно не буде - треба брати титул
яка ж Катаріна молодець!Браво!
Супе-е-е-ер, вдвічі приємно, що обіграла кацапку!!! Завтра є всі шанси взяти цей титул!!!
Четвертий трисетовий матч поспіль. Іде на рекорд )
Bravo 🇺🇦
Видно, дуже не сподобалася Катаріні перспектива спуску в третю сотню, одразу з`явився стимул до перемог, в першу чергу над собою. Але якийсь час там поперебувати все одно доведеться.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2024, 10:19 1
31.05.2024, 10:33 3
31.05.2024, 02:01 3
01.06.2024, 06:55 6
01.06.2024, 00:01 8
31.05.2024, 10:30 15
01.06.2024, 09:33 280
01.06.2024, 07:12 1