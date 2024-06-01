Завацкая оформила второй камбэк за день и вышла в финал турнира в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) добыла вторую за день волевую победу на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче 1/2 финала украинка одолела пятую сеяную Полину Кудерметову (№168 WTA).

Брешия. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Полина Кудерметова – 3:6, 6:4, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В матче за титул Катарина сразится против 38-летней Варвары Лепченко из США (№234 WTA).

Ранее в субботу Завацкая совершила камбэк в матче против Катерина Байндл.