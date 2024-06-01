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  4. Завацкая оформила второй камбэк за день и вышла в финал турнира в Италии
ITF
01 июня 2024, 20:11 | Обновлено 01 июня 2024, 20:12
736
6

Завацкая оформила второй камбэк за день и вышла в финал турнира в Италии

Катарина выбила пятую сеяную

01 июня 2024, 20:11 | Обновлено 01 июня 2024, 20:12
736
6
Завацкая оформила второй камбэк за день и вышла в финал турнира в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) добыла вторую за день волевую победу на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче 1/2 финала украинка одолела пятую сеяную Полину Кудерметову (№168 WTA).

Брешия. 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Полина Кудерметова – 3:6, 6:4, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В матче за титул Катарина сразится против 38-летней Варвары Лепченко из США (№234 WTA).

Ранее в субботу Завацкая совершила камбэк в матче против Катерина Байндл.

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ITF Брешия Катарина Завацкая Полина Кудерметова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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Alehandro
Молодчинка. Дотиснула молодшу татарву. Лепченко в свої 38 також сьогодні відіграла 2 матчі (хоч і на сет менше), отже, завтра свіженькою точно не буде - треба брати титул
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+6
C.Пеклов
яка ж Катаріна молодець!Браво!
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+6
Андрій Заліщук
Супе-е-е-ер, вдвічі приємно, що обіграла кацапку!!! Завтра є всі шанси взяти цей титул!!!
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+4
Falko
Четвертий трисетовий матч поспіль. Іде на рекорд )
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+4
Arctic
Bravo 🇺🇦
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+2
introvert
Видно, дуже не сподобалася Катаріні перспектива спуску в третю сотню, одразу з`явився стимул до перемог, в першу чергу над собою. Але якийсь час там поперебувати все одно доведеться.
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0
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