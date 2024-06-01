Калинина и Ястремская завершили выступления в паре на Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начали выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.

Во встрече первого раунда украинки выяснили отношения с ​15-м сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия).​

Перевес интернационального дуэта на корте оказался весомым и вылился в поражение Калининиой и Ястремской в двух сетах за 1 час игрового времени.

Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Первый круг

Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – Ангелина Калинина / Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1

Победительницы встречи далее по сетке турнира сразятся с дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

Ранее Марта Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос.