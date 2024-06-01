Калинина и Ястремская завершили выступления в паре на Ролан Гаррос
Украинки не смогли пройти первый раунд турнирной сетки
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начали выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.
Во встрече первого раунда украинки выяснили отношения с 15-м сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия).
Перевес интернационального дуэта на корте оказался весомым и вылился в поражение Калининиой и Ястремской в двух сетах за 1 час игрового времени.
Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Первый круг
Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – Ангелина Калинина / Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1
Победительницы встречи далее по сетке турнира сразятся с дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.
Ранее Марта Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос.
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