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Ролан Гаррос
01 июня 2024, 13:20 | Обновлено 01 июня 2024, 13:25
668
3

Калинина и Ястремская завершили выступления в паре на Ролан Гаррос

Украинки не смогли пройти первый раунд турнирной сетки

01 июня 2024, 13:20 | Обновлено 01 июня 2024, 13:25
668
3
Калинина и Ястремская завершили выступления в паре на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начали выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции.

Во встрече первого раунда украинки выяснили отношения с ​15-м сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия).​

Перевес интернационального дуэта на корте оказался весомым и вылился в поражение Калининиой и Ястремской в двух сетах за 1 час игрового времени.

Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Первый круг

Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – Ангелина Калинина / Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1

Победительницы встречи далее по сетке турнира сразятся с дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

Ранее Марта Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос.

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Ролан Гаррос 2024 Ангелина Калинина Даяна Ястремская Эйжа Мухаммад Алдила Сутджиади
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Vitason
Калініна ніяка!! Скоро з такою грою буде поза 100
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-1
Muskrat2
А тепер на море.
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-1
sirjoga
Молодці дівчата, розуміють,, що вихідний і не у всіх людей є час дивитись довгий матч за домашніми справами.
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-1
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