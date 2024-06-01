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  4. Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
Испания
01 июня 2024, 22:36 | Обновлено 01 июня 2024, 22:51
1970
1

Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?

«Барселона» и «Бавария» продолжают следить за украинцем

01 июня 2024, 22:36 | Обновлено 01 июня 2024, 22:51
1970
1
Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, несмотря на интерес от команд АПЛ, главными претендентами на трансфер Цыганкова остаются мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Именно между этими двумя европейскими грандами состоится борьба за подписание украинского хавбека летом.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Барселона трансферы Бундеслиги Бавария
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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