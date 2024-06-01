Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
«Барселона» и «Бавария» продолжают следить за украинцем
26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Fichajes, несмотря на интерес от команд АПЛ, главными претендентами на трансфер Цыганкова остаются мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Именно между этими двумя европейскими грандами состоится борьба за подписание украинского хавбека летом.
Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.
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