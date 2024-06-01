Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, несмотря на интерес от команд АПЛ, главными претендентами на трансфер Цыганкова остаются мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Именно между этими двумя европейскими грандами состоится борьба за подписание украинского хавбека летом.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.