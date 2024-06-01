Именитый клуб АПЛ, который гарантировал себе ЛЧ, хочет подписать Цыганкова
На игрока нацелилась «Астон Вилла»
26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
К лидеру каталонского клуба проявляет интерес английская «Астон Вилла», которая гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Трансферная стоимость Цыганкова оценивается в 28 миллионов евро.
Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.
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