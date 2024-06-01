Именитый клуб АПЛ, который гарантировал себе ЛЧ, хочет подписать Цыганкова

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

К лидеру каталонского клуба проявляет интерес английская «Астон Вилла», которая гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Трансферная стоимость Цыганкова оценивается в 28 миллионов евро.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.