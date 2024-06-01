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Испания
01 июня 2024, 19:07 |
1868
2

Именитый клуб АПЛ, который гарантировал себе ЛЧ, хочет подписать Цыганкова

На игрока нацелилась «Астон Вилла»

01 июня 2024, 19:07 |
1868
2
Именитый клуб АПЛ, который гарантировал себе ЛЧ, хочет подписать Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

К лидеру каталонского клуба проявляет интерес английская «Астон Вилла», которая гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Трансферная стоимость Цыганкова оценивается в 28 миллионов евро.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.

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Виктор Цыганков Жирона Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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TarasTaras94
Хз, сенс мінять один короткостроковий проект на інший? 
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0
vruthiy-112
Непогано,  Вітя супер.!!!
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0
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