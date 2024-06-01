Договорились о трансфере. Известно, в какой клуб перейдет Яремчук

28-летний украинский форвард Роман Яремчук летом сменит клуб.

По информации портала Fanatik, Яремчук точно покинет испанскую «Валенсию», за которую отыграл один сезон на правах аренды. «Брюгге», которому принадлежат права на украинского форварда, уже провел переговоры с турецким «Трабзонспором» и договорился о сумме трансфера.

Яремчуку нравится такой вариант продолжения карьеры. Ведь Роман провел разговор с главным тренером «Трабзонспора» Абдуллой Авчи и выразил желание присоединиться к турецкому гранду.

Сейчас Яремчук вместе со сборной Украины готовится к Евро-2024.