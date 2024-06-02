Реал завоевал 15-й трофей. У кого сколько титулов в Лиге чемпионов?

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играли «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид. Команды встречались в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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У галактикос ворота защищал Тибо Куртуа, а в резерве остался украинский голкипер Андрей Лунин.

Титул мадридскому клубу принесли голы Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора во втором тайме.

Это 15-й титул Лиги чемпионов для мадридского Реала!

Лидеры по количеству трофеев: Реал (15), Милан (7), Бавария, Ливерпуль (по 6), Барселона (5), Аякс (4), Интер, Ман Юнайтед (по 3).

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