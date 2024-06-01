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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 10:51 |
2048
10

Назван клуб АПЛ, который считается главным претендентом на Судакова

Георгий может перебраться в Лондон, но не к Мудрику или Зинченко…

01 июня 2024, 10:51 |
2048
10
Назван клуб АПЛ, который считается главным претендентом на Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Британский журналист Бен Джейкобс назвал клуб английской Премьер-лиги, который проявляет наибольшую заинтересованность в услугах хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, и считается сейчас главным претендентом на его подписание.

По данным журналиста, Судаков очень хочет продолжить карьеру в АПЛ, причем именно в одном из лондонских клубов, которым его некоторое время назад активно предлагали.

На текущий момент главным претендентом на Судакова является «Тоттенхэм», где активно изучают возможность подписания украинца. А вот интерес от «Челси» и «Арсенала», о котором ранее также писали СМИ, видится Джейкобсу чрезмерно преувеличенным.

«Георгий Судаков может быть одним из примеров игрока, которого отправляют именно в лондонские клубы. На данный момент мне сказали, что исключительно «шпоры» имеют конкретный интерес [к Судакову]. Слухи о «Челси» в основном исходят от Мудрика, «Арсенал» на данный момент не участвует в этом разговоре», – сказал Джейкобс.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов к летней продаже Судакова, но не менее чем за 70 миллионов евро.

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Георгий Судаков Тоттенхэм Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Челси Арсенал Лондон
Алексей Сливченко Источник: The Boot Room
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Комментарии 10
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Конопля
Буде і на далі рити газон в УПЛ зі своїми кротами
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+2
Умник
Напоминает "трансферного пичичи".
Когда все ресурсы парят про одно и тоже.
Но это будет до 31.08.24
Так что спокойно отношусь))))
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+2
Fred1
Ніколи в Апл його не візьмуть .Навіть шип він не потягне  .шахтар це його потолок
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+1
Pavel_i_CO
А лохи ведуться на всі ці вкиди)) ахмєтав вже витратив на подібні статті більше, ніж заробить на Мудакові 
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+1
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Gargantua
Арсенал пытается подписать Субименди, но пока дела не очень
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+1
avk2307
Зазвичай коли хтось коментує вірогідність переходу то вказує на причини такої дії. Можливо в клубі який цікавиться є проблема з гравцем саме на тій позиції або можливо для покращення варіативності складу .
Навіщо Арсеналу, Челсі, Тотенхему купувати  Судакова? Кого він там зможе змінити? Чим він підсилить  ті команди?
Якщо Шахтар хоче розрекламувати і продати до грандів, то це не в АПЛ. Там до середняків і то багатих по типу Челсі , Ньюкасла і т.д. 
А так Бенфіка може попробувати провернути аферу і перепродати , може італійці якісь (але там квота на не гравців ЄС).
Ну хіба що він феєрично виступить на Євро....
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0
Octopus
Если Шахтер готов к 70 зачем клаусула 150?))
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0
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