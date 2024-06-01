Назван клуб АПЛ, который считается главным претендентом на Судакова
Георгий может перебраться в Лондон, но не к Мудрику или Зинченко…
Британский журналист Бен Джейкобс назвал клуб английской Премьер-лиги, который проявляет наибольшую заинтересованность в услугах хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, и считается сейчас главным претендентом на его подписание.
По данным журналиста, Судаков очень хочет продолжить карьеру в АПЛ, причем именно в одном из лондонских клубов, которым его некоторое время назад активно предлагали.
На текущий момент главным претендентом на Судакова является «Тоттенхэм», где активно изучают возможность подписания украинца. А вот интерес от «Челси» и «Арсенала», о котором ранее также писали СМИ, видится Джейкобсу чрезмерно преувеличенным.
«Георгий Судаков может быть одним из примеров игрока, которого отправляют именно в лондонские клубы. На данный момент мне сказали, что исключительно «шпоры» имеют конкретный интерес [к Судакову]. Слухи о «Челси» в основном исходят от Мудрика, «Арсенал» на данный момент не участвует в этом разговоре», – сказал Джейкобс.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов к летней продаже Судакова, но не менее чем за 70 миллионов евро.
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Когда все ресурсы парят про одно и тоже.
Но это будет до 31.08.24
Так что спокойно отношусь))))
Навіщо Арсеналу, Челсі, Тотенхему купувати Судакова? Кого він там зможе змінити? Чим він підсилить ті команди?
Якщо Шахтар хоче розрекламувати і продати до грандів, то це не в АПЛ. Там до середняків і то багатих по типу Челсі , Ньюкасла і т.д.
А так Бенфіка може попробувати провернути аферу і перепродати , може італійці якісь (але там квота на не гравців ЄС).
Ну хіба що він феєрично виступить на Євро....