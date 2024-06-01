Назван клуб АПЛ, который считается главным претендентом на Судакова

Британский журналист Бен Джейкобс назвал клуб английской Премьер-лиги, который проявляет наибольшую заинтересованность в услугах хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, и считается сейчас главным претендентом на его подписание.

По данным журналиста, Судаков очень хочет продолжить карьеру в АПЛ, причем именно в одном из лондонских клубов, которым его некоторое время назад активно предлагали.

На текущий момент главным претендентом на Судакова является «Тоттенхэм», где активно изучают возможность подписания украинца. А вот интерес от «Челси» и «Арсенала», о котором ранее также писали СМИ, видится Джейкобсу чрезмерно преувеличенным.

«Георгий Судаков может быть одним из примеров игрока, которого отправляют именно в лондонские клубы. На данный момент мне сказали, что исключительно «шпоры» имеют конкретный интерес [к Судакову]. Слухи о «Челси» в основном исходят от Мудрика, «Арсенал» на данный момент не участвует в этом разговоре», – сказал Джейкобс.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов к летней продаже Судакова, но не менее чем за 70 миллионов евро.