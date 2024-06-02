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Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:27 | Обновлено 02 июня 2024, 00:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25

«Реал» обыграл «Боруссию» Д в решающем матче Лиги чемпионов 2023/24

02 июня 2024, 00:27 | Обновлено 02 июня 2024, 00:34
64
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» сыграет в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

Это стало известно после того, как «Реал» Мадрид выиграл у «Боруссии» Дортмунд в финале Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос ворота защищал Тибо Куртуа, а в резерве остался украинский голкипер Андрей Лунин. Титул мадридскому клубу принесли голы Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора во втором тайме (2:0).

Теперь место обладателя трофея в основном раунде Лиги чемпионов оказалось вакантным, поскольку Реал уже получил путевку в Лигу чемпионов 2024/25 из Ла Лиги 2023/24.

И именно горняки заполнили вакансию и перешли автоматически из Q4 в основной раунд ЛЧ. Команда Марино Пушича будет сеяной в основном раунде со 2-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. Корзины для посева (жирный шрифт – гарантированные позиции)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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