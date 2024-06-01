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Чемпионат Европы
01 июня 2024, 23:23 | Обновлено 01 июня 2024, 23:41
1183
0

ФОТО. Погода внесла коррективы. Тренировка сборной Украины в Германии

3 июня сине-желтая команда Сергея Реброва проведет спарринг с Бундестим

01 июня 2024, 23:23 | Обновлено 01 июня 2024, 23:41
1183
0
ФОТО. Погода внесла коррективы. Тренировка сборной Украины в Германии
УАФ

Национальная сборная Украины 1 июня провела одно занятие, вечернее, на тренировочной базе клуба «Гройтер Фюрт».

На протяжении всей субботы в Герцогенаурахе и окрестностях падал дождь – то сильнее, то слабее, но осадки были фактически постоянно.

Вечернюю сессию сборники начали с традиционной разминки, после чего работали в квадратах – четыре на два. Затем полевых игроков поделили на три семерки с нейтральными.

Главной задачей этой части тренировки было удержание мяча. Позже группы работали в игровых сериях с тактическими задачами и, конечно, завершением. На исходе тренинга была индивидуальная работа по игровым линиям обороны и нападению.

Несколько необычными будут завтрашние мероприятия перед товарищеским матчем Германия – Украина, который состоится в Нюрнберге 3 июня. Из-за сильных дождей организаторы поединка решили поберечь газон стадиона «Макс Морлок», поэтому все медиамероприятия пройдут в других местах.

Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины состоится в штаб-квартире компании Адидас в Герцогенаурахе (начало – в 14:30).

Тренировка сине-желтых начнется в 18:00 на поле клуба «Эльтерсдорф» из Эрлангена. Первые 15 минут будут открыты для медиа.

ФОТО. Погода внесли коррективы. Тренировка сборной Украины в Германии

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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