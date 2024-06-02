Лига чемпионов02 июня 2024, 00:13 |
1130
1
Лунин выиграл 2-й титул Лиги чемпионов. Сколько трофеев у Андрея в Реале?
«Реал» Мадрид обыграл «Боруссию» Д в финале еврокубкового турнира со счетом 2:0
02 июня 2024, 00:13 |
1130
1
1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.
Для Андрея это уже девятый титул в составе «Реала» и второй Лиги чемпионов.
Трофеи Андрея Лунина в составе мадридского Реала:
- чемпионат Испании 2021/22, 2023/24
- Кубок Испании 2022/23
- Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
- Лигу чемпионов 2021/22, 2023/24
- Суперкубок УЕФА 2022
- Клубный чемпионат мира 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 июня 2024, 17:01 18
Поединок состоится 1 июня на корте №14
Бокс | 01 июня 2024, 11:28 3
Тайсон поддержал команду Queensberry
Бокс | 01.06.2024, 07:12
Футбол | 02.06.2024, 00:05
Футбол | 01.06.2024, 18:39
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Получается, у Андрея сейчас больше всего титулов ЛЧ из украинских футболистов за всю историю?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2024, 00:01 8
01.06.2024, 12:16 7
31.05.2024, 10:33 3
01.06.2024, 13:23 1
31.05.2024, 17:52 10
01.06.2024, 18:50 1
31.05.2024, 23:20 5
01.06.2024, 17:39 2