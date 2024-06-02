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  4. Лунин выиграл 2-й титул Лиги чемпионов. Сколько трофеев у Андрея в Реале?
Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:13 |
1130
1

Лунин выиграл 2-й титул Лиги чемпионов. Сколько трофеев у Андрея в Реале?

«Реал» Мадрид обыграл «Боруссию» Д в финале еврокубкового турнира со счетом 2:0

02 июня 2024, 00:13 |
1130
1
Лунин выиграл 2-й титул Лиги чемпионов. Сколько трофеев у Андрея в Реале?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск решающего поединка, украинец внес безумный вклад в итоговый триумф коллектива Карло Анчелотти.

Для Андрея это уже девятый титул в составе «Реала» и второй Лиги чемпионов.

Трофеи Андрея Лунина в составе мадридского Реала:

  • чемпионат Испании 2021/22, 2023/24
  • Кубок Испании 2022/23
  • Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
  • Лигу чемпионов 2021/22, 2023/24
  • Суперкубок УЕФА 2022
  • Клубный чемпионат мира 2022
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Андрей Лунин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Получается, у Андрея сейчас больше всего титулов ЛЧ из украинских футболистов за всю историю?
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