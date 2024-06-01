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  4. Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
Англия
01 июня 2024, 19:39 |
505
2

Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека

«Канониры» нацелились на Йоррела Хато

01 июня 2024, 19:39 |
505
2
Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации Football London, «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро. Заменить Зинченко «Арсенал» планирует талантливым 19-летним фулбеком «Аякса» Йоррелом Хато, трансферная стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» отыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что на Зинченко нацелилась мюнхенская «Бавария».

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Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Аякс
Дмитро Олійник Источник: Football London
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Harun Bakircioğlu
Купили за 35, продадут за 20. Отрицательно заработают!
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Перець
Давно пора ,крім понтів в нього нічого не залишилося , це доводить друга половина сезону 
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