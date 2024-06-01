Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации Football London, «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро. Заменить Зинченко «Арсенал» планирует талантливым 19-летним фулбеком «Аякса» Йоррелом Хато, трансферная стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» отыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что на Зинченко нацелилась мюнхенская «Бавария».