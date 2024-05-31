Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Александр Зинченко может перейти в «Баварию»
27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.
По информации The Mirror, мюнхенская «Бавария» не отказались от идеи трансфера Зинченко. Издание отмечает, что Зинченко может стать первым трансфером в эру нового наставника «Баварии» Венсана Компани, который лично заинтересован в переходе украинского фулбека. Зинченко может стать заменой Альфонсо Дэвиса, который, вероятно, покинет «ротен» и перейдет в «Реал». Трансферная стоимость Александра оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.
Кроме украинца «Бавария» рассматривает также трансфер Тео Эрнандеса из «Милана».
Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.
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