Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации The Mirror, мюнхенская «Бавария» не отказались от идеи трансфера Зинченко. Издание отмечает, что Зинченко может стать первым трансфером в эру нового наставника «Баварии» Венсана Компани, который лично заинтересован в переходе украинского фулбека. Зинченко может стать заменой Альфонсо Дэвиса, который, вероятно, покинет «ротен» и перейдет в «Реал». Трансферная стоимость Александра оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме украинца «Бавария» рассматривает также трансфер Тео Эрнандеса из «Милана».

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.