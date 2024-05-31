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  4. Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Англия
31 мая 2024, 15:33 |
2973
6

Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн

Александр Зинченко может перейти в «Баварию»

31 мая 2024, 15:33 |
2973
6
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации The Mirror, мюнхенская «Бавария» не отказались от идеи трансфера Зинченко. Издание отмечает, что Зинченко может стать первым трансфером в эру нового наставника «Баварии» Венсана Компани, который лично заинтересован в переходе украинского фулбека. Зинченко может стать заменой Альфонсо Дэвиса, который, вероятно, покинет «ротен» и перейдет в «Реал». Трансферная стоимость Александра оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме украинца «Бавария» рассматривает также трансфер Тео Эрнандеса из «Милана».

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.

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Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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Комментарии 6
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umnuy2
саня не пропадёт---чел в порядке.Работа в грандах АПЛ на протяжении последних 7 лет даёт отличную репутацию
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+3
TarasTaras94
Оооо, це варік цікавий. Ще й під керівництвом Компані. Все краще ніж сидіти на банці в Арсеналі, але це за умови авжеж якщо на нього Артета реально не розраховує 
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+3
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Bombardini
Було б нормальним варіантом, але, бляха, ну спробуйте його на позиції ЦПшника, ну він захисник такий собі, а в центрі поля розкрився б
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+2
romario1501
Якщо Зінченко перейде в Баварію, то Яя Лєон піде в запой на пару місяців)))
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0
Умник
Кимих уходит шикарно б на его место
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0
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