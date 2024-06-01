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Чемпионат Украины
Хуст
01.06.2024 12:00 – FT 1 : 1
Звягель
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Украина. Первая лига
01 июня 2024, 15:49 | Обновлено 01 июня 2024, 16:10
595
0

Переходные матчи за Первую лигу. Ничья Звягеля, поражение Металлурга З

Первые матчи за право выступать в Первой лиге

01 июня 2024, 15:49 | Обновлено 01 июня 2024, 16:10
595
0
Переходные матчи за Первую лигу. Ничья Звягеля, поражение Металлурга З
ФК ЮКСА

Состоялись первые переходные матчи с участием команд Первой и Второй лиг.

Хуст, который закончил сезон Первой лиги в зоне переходных матчей, завершил первый поединок со «Звягелем», занявшим во второй Лиге третье место, вничью 1:1.

А вот представитель Первой лиги «Металлург» Запорожье уступил претенденту из Второй лиги ЮКСА со счетом 1:3.

Ответные матчи пройдут 8 июня.

Переходные матчи

ЮКСА – Металлург 3апорожье 3:1
Голы: Махнев, 27, Гоуларт, 83, Рибейро, 90+3 – Гуменяк, 29

Хуст – Звягель 1:1
Голы: Станкович, 55 – Фесенко, 76

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Первая лига Украины Вторая лига Украины Звягель ЮКСА Тарасовка Металлург Запорожье Хуст чемпионат Украины по футболу переходные матчи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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