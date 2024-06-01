Переходные матчи за Первую лигу. Ничья Звягеля, поражение Металлурга З
Первые матчи за право выступать в Первой лиге
Состоялись первые переходные матчи с участием команд Первой и Второй лиг.
Хуст, который закончил сезон Первой лиги в зоне переходных матчей, завершил первый поединок со «Звягелем», занявшим во второй Лиге третье место, вничью 1:1.
А вот представитель Первой лиги «Металлург» Запорожье уступил претенденту из Второй лиги ЮКСА со счетом 1:3.
Ответные матчи пройдут 8 июня.
Переходные матчи
ЮКСА – Металлург 3апорожье 3:1
Голы: Махнев, 27, Гоуларт, 83, Рибейро, 90+3 – Гуменяк, 29
Хуст – Звягель 1:1
Голы: Станкович, 55 – Фесенко, 76
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