Переходные матчи за Первую лигу. Ничья Звягеля, поражение Металлурга З

Состоялись первые переходные матчи с участием команд Первой и Второй лиг.

Хуст, который закончил сезон Первой лиги в зоне переходных матчей, завершил первый поединок со «Звягелем», занявшим во второй Лиге третье место, вничью 1:1.

А вот представитель Первой лиги «Металлург» Запорожье уступил претенденту из Второй лиги ЮКСА со счетом 1:3.

Ответные матчи пройдут 8 июня.

Переходные матчи

ЮКСА – Металлург 3апорожье 3:1

Голы: Махнев, 27, Гоуларт, 83, Рибейро, 90+3 – Гуменяк, 29

Хуст – Звягель 1:1

Голы: Станкович, 55 – Фесенко, 76