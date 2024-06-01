01.06.2024 13:30 – 20’ 0 : 0
Украина. Первая лига01 июня 2024, 13:30 |
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ЮКСА – Металлург. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 13:30 поединок между командами Первой и Второй лиги
01 июня 2024, 13:30 |
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1 июня проходит первый переходной матч между командами Первой и Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча между клубами ЮКСА и Металлург.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Переходной матч. Первая игра, 1 июня
- 13:30. ЮКСА Тарасовка – Металлург Запорожье
В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Хуст и Звягель.
ЮКСА – Металлург. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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