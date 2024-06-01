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Чемпионат Украины
ЮКСА
01.06.2024 13:30 – 20 0 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 июня 2024, 13:30 |
261
0

ЮКСА – Металлург. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 13:30 поединок между командами Первой и Второй лиги

01 июня 2024, 13:30 |
261
0
ЮКСА – Металлург. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня проходит первый переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами ЮКСА и Металлург.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Переходной матч. Первая игра, 1 июня

  • 13:30. ЮКСА Тарасовка – Металлург Запорожье

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Хуст и Звягель.

ЮКСА – Металлург. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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