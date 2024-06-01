1 июня проходит первый переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами ЮКСА и Металлург.

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Переходной матч. Первая игра, 1 июня

13:30. ЮКСА Тарасовка – Металлург Запорожье

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Хуст и Звягель.

ЮКСА – Металлург. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция