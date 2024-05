Два вратаря Реала пропустили тренировку накануне финала Лиги Чемпионов

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Лунин второй день подряд не тренируется с «Реалом». Вчера главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что у Андрея температура. Сегодняшнюю тренировку украинец пропустил по этой же причине. Испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага также сегодня не тренировался с командой по личным причинам.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

🚨 Andriy Lunin is still out with fever and didn't train today.



Kepa did not train too, after asking Ancelotti's permission. pic.twitter.com/QmwLPQ7c7s