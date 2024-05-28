Два вратаря Реала пропустили тренировку накануне финала Лиги Чемпионов
У Андрея Лунина температура
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Лунин второй день подряд не тренируется с «Реалом». Вчера главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что у Андрея температура. Сегодняшнюю тренировку украинец пропустил по этой же причине. Испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага также сегодня не тренировался с командой по личным причинам.
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.
🚨 Andriy Lunin is still out with fever and didn't train today.— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 28, 2024
Kepa did not train too, after asking Ancelotti's permission. pic.twitter.com/QmwLPQ7c7s
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