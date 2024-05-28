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Лига чемпионов
28 мая 2024, 18:26 | Обновлено 28 мая 2024, 18:43
2074
0

Два вратаря Реала пропустили тренировку накануне финала Лиги Чемпионов

У Андрея Лунина температура

28 мая 2024, 18:26 | Обновлено 28 мая 2024, 18:43
2074
0
Два вратаря Реала пропустили тренировку накануне финала Лиги Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Лунин второй день подряд не тренируется с «Реалом». Вчера главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что у Андрея температура. Сегодняшнюю тренировку украинец пропустил по этой же причине. Испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага также сегодня не тренировался с командой по личным причинам.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Кепа Аррисабалага Боруссия Дортмунд Реал Мадрид болезнь Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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