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Англия
21 апреля 2024, 20:45 |
1537
3

Определилась пара финалистов Кубка Англии. Где и когда состоится поединок?

Манчестер Юнайтед выбил Ковентри в серии пенальти, Манчестер Сити переиграл Челси 1:0

21 апреля 2024, 20:45 |
1537
3
Определилась пара финалистов Кубка Англии. Где и когда состоится поединок?
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля завершились все полуфинальные матчи Кубка Англии 2023/24.

«Манчестер Юнайтед» в драматическом поединке все-таки сумел пройти клуб Чемпионшипа «Ковентри». Все решилось в серии пенальти, которую «красные дьяволы» выиграли со счетом 4:2.

Основное время игры завершилось со счетом 3:3, хотя до 71-й минуты Красный Манчестер побеждал 3:0. В овертайме команды не сумели отличиться. На 120+1-й игрок «Ковентри» поразил ворота соперников, но гол был отменен из-за офсайда во время атаки.

Днем ранее «Манчестер Сити» минимально обыграл «Челси» 1:0 и не позволил украинскому вингеру «пенсионеров» Михаилу Мудрику побороться за первый трофей в футболке лондонцев.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» также играли в финале Кубка Англии. Тогда победу одержали подопечные Жузепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Финальный матч Кубка Англии 2023/24 состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 17:00 по Киеву. К слову, полуфинальные поединки Кубка Англии также проходили на «Уэмбли».

Кубок Англии 2023/24. 1/2 финала

  • 21.04, 17:30. Ковентри – Манчестер Юнайтед – 3:3 (пен. 2:4)
  • 20.04, 19:15. Манчестер Сити – Челси – 1:0

Кубок Англии 2023/24. Финал

  • 25.05, 17:00. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Lulinnha
тен Хаг говорит Гвардиоле:"Мои яйца лысее твоих" 
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Harun Bakircioğlu
Битва лысых за кубышку
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0
ErichMariaШевченко
Два лысых.)
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