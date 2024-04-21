Определилась пара финалистов Кубка Англии. Где и когда состоится поединок?
Манчестер Юнайтед выбил Ковентри в серии пенальти, Манчестер Сити переиграл Челси 1:0
21 апреля завершились все полуфинальные матчи Кубка Англии 2023/24.
«Манчестер Юнайтед» в драматическом поединке все-таки сумел пройти клуб Чемпионшипа «Ковентри». Все решилось в серии пенальти, которую «красные дьяволы» выиграли со счетом 4:2.
Основное время игры завершилось со счетом 3:3, хотя до 71-й минуты Красный Манчестер побеждал 3:0. В овертайме команды не сумели отличиться. На 120+1-й игрок «Ковентри» поразил ворота соперников, но гол был отменен из-за офсайда во время атаки.
Днем ранее «Манчестер Сити» минимально обыграл «Челси» 1:0 и не позволил украинскому вингеру «пенсионеров» Михаилу Мудрику побороться за первый трофей в футболке лондонцев.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» также играли в финале Кубка Англии. Тогда победу одержали подопечные Жузепа Гвардиолы со счетом 2:1.
Финальный матч Кубка Англии 2023/24 состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 17:00 по Киеву. К слову, полуфинальные поединки Кубка Англии также проходили на «Уэмбли».
Кубок Англии 2023/24. 1/2 финала
- 21.04, 17:30. Ковентри – Манчестер Юнайтед – 3:3 (пен. 2:4)
- 20.04, 19:15. Манчестер Сити – Челси – 1:0
Кубок Англии 2023/24. Финал
- 25.05, 17:00. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
We will take on United in the #FACup final on Saturday May 25th at Wembley 💪#ManCity pic.twitter.com/kJeTXywVXT— Manchester City (@ManCity) April 21, 2024
🔴 Securing our place in a record-breaking 22nd #FACup final.#MUFC pic.twitter.com/sipddZl1yB— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2024
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