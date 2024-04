Определилась пара финалистов Кубка Англии. Где и когда состоится поединок?

21 апреля завершились все полуфинальные матчи Кубка Англии 2023/24.



«Манчестер Юнайтед» в драматическом поединке все-таки сумел пройти клуб Чемпионшипа «Ковентри». Все решилось в серии пенальти, которую «красные дьяволы» выиграли со счетом 4:2.

Основное время игры завершилось со счетом 3:3, хотя до 71-й минуты Красный Манчестер побеждал 3:0. В овертайме команды не сумели отличиться. На 120+1-й игрок «Ковентри» поразил ворота соперников, но гол был отменен из-за офсайда во время атаки.

Днем ранее «Манчестер Сити» минимально обыграл «Челси» 1:0 и не позволил украинскому вингеру «пенсионеров» Михаилу Мудрику побороться за первый трофей в футболке лондонцев.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» также играли в финале Кубка Англии. Тогда победу одержали подопечные Жузепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Финальный матч Кубка Англии 2023/24 состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 17:00 по Киеву. К слову, полуфинальные поединки Кубка Англии также проходили на «Уэмбли».

Кубок Англии 2023/24. 1/2 финала

Кубок Англии 2023/24. Финал

We will take on United in the #FACup final on Saturday May 25th at Wembley 💪🩵#ManCity pic.twitter.com/kJeTXywVXT