Кубок Англии. МЮ растерял перевес в 3 мяча над Ковентри. Кто вышел в финал?

Вечером 21 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».

Команды играли в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли».

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Ман Юнайтед до 70-й минуты комфортно вел со счетом 3:0, однако команда Чемпионшипа удивила всех и сумела отыграть три мяча за оставшихся 20 минут (3:3). Причем третий гол был проведен Хаджи Райтом на 90+5 минуте.

В конце второго экстратайма взятие ворот от Ковентри не было засчитано из-за офсайда.

Была назначена серия пенальти, где победу одержал Ман Юнайтед (пен. 4:2), хотя на старте Каземиро свой удар не реализовал.

В финале Кубка Англии состоится дерби: Манчестер Юнайтед сыграет 25 мая на Уэмбли против Манчестер Сити, который днем ранее обыграл Челси (1:0).

Кубок Англии. 1/2 финала, 21 апреля

Ковентри – Манчестер Юнайтед – 3:3 (пен. 2:4)

Голы: Симмс, 71, О'Хар, 79, Райт, 90+5 – Мактоминей, 23, Магуайр, 45+1, Бруну Фернандеш, 58

Серия пенальти: Каземиро (не забил), Райт (1:0), Далот (1:1), Торп (2:1), Эриксен (2:2), О'Хар (не забил), Бруну Фернандеш (2:3), Шиф (не забил), Хойлунд (2:3).

Ковентри: Коллинз, ван Эвейк, Латибодьер (Тавареш, 63, Годден, 105), Китчинг (Бинкс, 63), Томас, Бидуэлл (Дасилва, 80), Шиф, О'Хар, Экклз (Торп, 63), Райт, Симмс.

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Каземиро, Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Форсон, 103), Майну (Эриксен, 72), Гарначо (Антони, 66), Рэшфорд (Диалло, 90), Хойлунд.

Предупреждения: Онана, 1, Коллинз, 1, Томас, 82, Дасилва, 111.