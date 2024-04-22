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Кубок Англии
Ковентри Сити
21.04.2024 17:30 – FT 3 : 3
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
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Англия
22 апреля 2024, 05:53 |
148
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы держали игру 75 минут, а затем отдали преимущество»

Наставник МЮ нашел плюсы в тяжелом матче против команды Чемпионшипа

22 апреля 2024, 05:53 |
148
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы держали игру 75 минут, а затем отдали преимущество»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Коуч «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о тяжелой победе своих подопечных над «Ковентри» в 1/2 финала Кубка Англии (3:3, 4:2 по пенальти).

«Потрясающий матч, но и странный. Мы полностью контролировали игру на протяжении долгого времени, а в финальной части просто отдали преимущество. Но мы проявили стойкость и одержали победу в серии пенальти. Мы держали игру 75 минут, а за то, что произошло в последующие 15, следует похвалить «Ковентри».

Нам нужно прибавлять. Мы много об этом говорим. Для начала нужно поставить себя в выигрышное положение, но затем нужно довести дело до конца. Но мы в такие моменты совершаем ошибки и не выполняем обязанности.

Нельзя сказать, что у этой команды неправильный менталитет, потому что сегодня мы проявили свой характер, но в финальной части игры не хватало дисциплины. Нам нужно держать мяч, делать правильные передачи, стремиться забить и также надежно обороняться. Дело во взаимодействии – его нужно улучшить.

Перед пенальти я сказал игрокам придерживаться плана. Я был уверен, что мы победим. Каземиро обычно забивает, мы здорово тренируем пенальти», – сказал наставник МЮ.

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Эрик тен Хаг Ковентри Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу
Руслан Травкин Источник: BBC
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