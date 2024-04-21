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Кубок Англии
Ковентри Сити
21.04.2024 17:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
21 апреля 2024, 12:56 |
45
0

Ковентри – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 17:30 поединок 1/2 финала английского кубка

21 апреля 2024, 12:56 |
45
0
Ковентри – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Победитель матча в финале сыграет против «Манчестер Сити».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Ковентри – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ковентри – Ман Юнайтед
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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