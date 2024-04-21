Ковентри Сити

Ковентри – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 17:30 поединок 1/2 финала английского кубка
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Победитель матча в финале сыграет против «Манчестер Сити».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Ковентри – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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