Ковентри Сити

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Победитель матча в финале сыграет против «Манчестер Сити».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Ковентри – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция