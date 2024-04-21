21 апреля на «Уэмбли» пройдет матч полуфинала кубка Англии, в котором «Ковентри Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Ковентри – Манчестер Юнайтед

Ковентри Сити

Команда в прошлом столетии была крепким завсегдатаем, 34 года кряду удерживаясь в высшем дивизионе и в 1987-м выигрывая кубок. Но после вылета из АПЛ в 2001-м небесно-голубые в итоге докатились до короткого пребывания в Лиге 2 в прошлом десятилетии. Но, достигнув дна, клуб начал быстро прибавлять. В итоге в прошлом сезоне только Лутон не пустил его в Премьер-Лигу, выиграв по пенальти финальный поединок в плей-офф. Сейчас еще есть надежды сделать новую попытку, но топ-6 все же довольно далеко, а туров мало. Очевидно отвлекались подопечные Марка Робинса на кубок. Правда, там откровенно везло со жребием. Да, в четвертьфинале был бит Вулверхэмптон. Но до этого выбивали Оксфорд Юнайтед, Шеффилд Уэнсдей и даже, в 1/8, Мэйдстон Юнайтед из пятого дивизиона, пусть и выбивший Ипсвич.

Манчестер Юнайтед

Клуб начинал разочаровывать в этом сезоне еще в 2023-м году. Возвращение в Лигу чемпионов обернулось 4-м местом в группе, при том, что там, помимо Баварии, были довольно скромные соперники, Копенгаген и Галатасарай - но оба оказались сильнее британского гранда. В Кубке Лиги обладатель прошлогоднего титула получили 0:3 дома от Ньюкасла уже в ноябре. Да и в АПЛ после 3-го места манкунианцы откровенно сдулись и рискуют остаться вообще без еврокубков - о топ-4 можно забыть. Тем более что с Борнмутом тоже разделили очки, ограничившись тем, что сровняли на 2:2. Так что остается для тен Хага и его подопечных только кубок, где в четвертьфинале получилось обыграть Ливерпуль, пусть и за счет гола Диалло на 120+ минуты.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли в 2007-м году, в Кубке Лиги. И небесно-голубые тогда неожиданно выиграли на Олд Траффорд 2:0.

Прогноз

GGBEt считает, конечно, МЮ безоговорочным фаворитом. Но их соперник точно будет рвать жилы - стоит ставить на обе забьют (коэффициент - 1,6).