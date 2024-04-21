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Кубок Англии
Ковентри Сити
21.04.2024 17:30 – FT 3 : 3
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:30
306
0

Ковентри – Ман Юнайтед – 3:3 (пен 2:4). Бешеный триллер в Кубке. Видеообзор

Смотрите видео голов и обзор полуфинального поединка Кубка Англии

21 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:30
306
0
Ковентри – Ман Юнайтед – 3:3 (пен 2:4). Бешеный триллер в Кубке. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ман Юнайтед до 70-й минуты комфортно вел со счетом 3:0, однако команда Чемпионшипа удивила всех и сумела отыграть три мяча за оставшихся 20 минут (3:3). Причем третий гол был проведен Хаджи Райтом на 90+5 минуте.

В конце второго экстратайма взятие ворот от Ковентри не было засчитано из-за офсайда. Была назначена серия пенальти, где победу одержал Ман Юнайтед (пен. 4:2), хотя на старте Каземиро свой удар не реализовал.

В финале Кубка Англии состоится дерби: Манчестер Юнайтед сыграет 25 мая на Уэмбли против Манчестер Сити, который днем ранее обыграл Челси (1:0).

Кубок Англии. 1/2 финала, 21 апреля

Ковентри – Манчестер Юнайтед – 3:3 (пен. 2:4)

Голы: Симмс, 71, О'Хар, 79, Райт, 90+5 – Мактоминей, 23, Магуайр, 45+1, Бруну Фернандеш, 58

Серия пенальти: Каземиро (не забил), Райт (1:0), Далот (1:1), Торп (2:1), Эриксен (2:2), О'Хар (не забил), Бруну Фернандеш (2:3), Шиф (не забил), Хойлунд (2:3).

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Торп (Ковентри Сити).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хаджи Райт (Ковентри Сити).
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Хаджи Райт (Ковентри Сити).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум О'Хэйр (Ковентри Сити).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Эллис Симмс (Ковентри Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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