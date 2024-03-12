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Саудовская Аравия
12 марта 2024, 09:23 | Обновлено 12 марта 2024, 09:41
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3

ВИДЕО. Как Роналду не забил с метра и вылетел из АЛЧ от экс-клуба Реброва

Криштиану вместе с Аль-Насром проиграл Аль-Айну в 1/4 финала турнира

12 марта 2024, 09:23 | Обновлено 12 марта 2024, 09:41
1010
3
ВИДЕО. Как Роналду не забил с метра и вылетел из АЛЧ от экс-клуба Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

11 марта в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Наср» по пенальти проиграл команде «Аль-Айн» из ОАЭ.

После поражения в первом матче (0:1) Аль-Наср уступал 0:2 во второй поединке, но затем забил три мяча и сумел ликвидировать гандикап в основное время игры (3:2). Были назначены овертаймы. Аль-Айн сумел выйти вперед по сумме двух матчей, но звездный португальский форвард хозяев Криштиану Роналду сравнял счет на 118-й минуте.

Судья назначил послематчевые пенальти, где больше повезло клубу из ОАЭ – 3:1.

Звездный КриРо в этом поединке запомнился безумным промахом.

В середине второго тайма Роналду после серии рикошетов получил возможность забить с метра, но не сумел попасть даже в створ ворот.

Отметим, что еще в прошлом сезоне «Аль-Айн» тренировал ныне главный коуч сборной Украины Сергей Ребров. Также в составе эмиратской команды выступал Андрей Ярмоленко.

ВИДЕО. Как Роналду не забил с метра и вылетел из АЛЧ от экс-клуба Реброва

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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andre_lui
Може й не забив з метра, але зрівняв рахунок і в післяматчевих пенальті з 4-х гравців Аль Насра лише Роналду забив гол. То що тут скажеш
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+1
Bernard6-9
Пеналдо в своём репертуаре, Месси упал со стула после такого 
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-2
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