ВИДЕО. Как Роналду не забил с метра и вылетел из АЛЧ от экс-клуба Реброва
Криштиану вместе с Аль-Насром проиграл Аль-Айну в 1/4 финала турнира
11 марта в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Наср» по пенальти проиграл команде «Аль-Айн» из ОАЭ.
После поражения в первом матче (0:1) Аль-Наср уступал 0:2 во второй поединке, но затем забил три мяча и сумел ликвидировать гандикап в основное время игры (3:2). Были назначены овертаймы. Аль-Айн сумел выйти вперед по сумме двух матчей, но звездный португальский форвард хозяев Криштиану Роналду сравнял счет на 118-й минуте.
Судья назначил послематчевые пенальти, где больше повезло клубу из ОАЭ – 3:1.
Звездный КриРо в этом поединке запомнился безумным промахом.
В середине второго тайма Роналду после серии рикошетов получил возможность забить с метра, но не сумел попасть даже в створ ворот.
Отметим, что еще в прошлом сезоне «Аль-Айн» тренировал ныне главный коуч сборной Украины Сергей Ребров. Также в составе эмиратской команды выступал Андрей Ярмоленко.
ВИДЕО. Как Роналду не забил с метра и вылетел из АЛЧ от экс-клуба Реброва
CRISTIANO RONALDO MISSED AN ABSOLUTE SITTER THAT WOULD'VE TIED IT ON AGGREGATE 😱pic.twitter.com/IIDDAvNLBL— Football Report (@FootballReprt) March 11, 2024
Видеообзор матча:
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