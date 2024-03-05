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Англия
05 марта 2024, 13:47 |
199
0

Таблица АПЛ. Какие места у украинских легионеров после 27-го тура?

Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал» не отстают

05 марта 2024, 13:47 |
199
0
Таблица АПЛ. Какие места у украинских легионеров после 27-го тура?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2-4 марта состоялись матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» 6:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку команды, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

В центральном поединке тура «Манчестер Сити» выиграл в дерби у «Манчестер Юнайтед» 3:1.

«Ливерпуль» на выезде сумел минимально одолеть «Ноттингем Форест» 1:0.

«Челси» расписал результативную мировую с «Брентфордом» 2:2. Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Егор Ярмолюк («Брентфорд») начали встречу на скамейке запасных и появился на поле на 71-й и 87-й минутах соответственно.

«Эвертон» вместе с Виталием Миколенко на своем поле проиграл «Вест Хэму» 1:3. Украинец отыграл все 90 минут.

«Борнмут» и украинец Илья Забарный в гостях выиграли у «Бернли» 2:0.

Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 63 очка. У ближайших преследователей «Манчестер Сити» и «Арсенала» с Зинченко по 62 и 61 пункту соответственно.

«Челси» с Мудриком располагается на 11-й позиции с 36 пунктами, отставая от 10-го «Вулверхэмптона» на 2 очкам. Однако, у «пенсионеров» на 1 сыгранный тур меньше.

«Борнмут» и Забарный идут 13-ми (31), «Брентфорд» и Ярмолюк – 15-ми (26), «Эвертон» и Миколенко – 16-ми (25).

АПЛ 2023/24. 2-4 марта. 27-й тур

  • Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 3:1
  • Ноттингем Форест – Ливерпуль – 0:1
  • Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0
  • Фулхэм – Брайтон – 3:0
  • Эвертон – Вест Хэм – 1:3
  • Брентфорд – Челси – 2:2
  • Лутон Таун – Астон Вилла – 2:3
  • Бернли – Борнмут – 0:2
  • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1
  • Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6

Таблица АПЛ 2023/24 после 27-го тура

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Источник Sport.ua
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