Таблица АПЛ. Какие места у украинских легионеров после 27-го тура?

2-4 марта состоялись матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» 6:0. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку команды, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

В центральном поединке тура «Манчестер Сити» выиграл в дерби у «Манчестер Юнайтед» 3:1.

«Ливерпуль» на выезде сумел минимально одолеть «Ноттингем Форест» 1:0.

«Челси» расписал результативную мировую с «Брентфордом» 2:2. Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Егор Ярмолюк («Брентфорд») начали встречу на скамейке запасных и появился на поле на 71-й и 87-й минутах соответственно.

«Эвертон» вместе с Виталием Миколенко на своем поле проиграл «Вест Хэму» 1:3. Украинец отыграл все 90 минут.

«Борнмут» и украинец Илья Забарный в гостях выиграли у «Бернли» 2:0.

Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 63 очка. У ближайших преследователей «Манчестер Сити» и «Арсенала» с Зинченко по 62 и 61 пункту соответственно.

«Челси» с Мудриком располагается на 11-й позиции с 36 пунктами, отставая от 10-го «Вулверхэмптона» на 2 очкам. Однако, у «пенсионеров» на 1 сыгранный тур меньше.

«Борнмут» и Забарный идут 13-ми (31), «Брентфорд» и Ярмолюк – 15-ми (26), «Эвертон» и Миколенко – 16-ми (25).

АПЛ 2023/24. 2-4 марта. 27-й тур

Таблица АПЛ 2023/24 после 27-го тура

Where's your team in the Premier League table? 🧐 pic.twitter.com/tFL4P17QYM