Борнмут обыграл Бернли, Забарный провел на поле весь матч

Сегодня, 3 марта 2024 года, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Борнмутом». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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Первый гол в матче забил нападающий «вишен» Джастин Клюйверт. В конце матча счет удвоил француз Антуан Семеньо.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

АПЛ. 27 тур.

Бернли – Борнмут – 0:2

Голы: Клюйверт, 13, Семеньо, 88