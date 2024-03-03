Англия03 марта 2024, 17:12 |
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Борнмут обыграл Бернли, Забарный провел на поле весь матч
Матч 27-го тура АПЛ закончился со счетом 2:0
03 марта 2024, 17:12 |
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Сегодня, 3 марта 2024 года, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Борнмутом». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.
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Первый гол в матче забил нападающий «вишен» Джастин Клюйверт. В конце матча счет удвоил француз Антуан Семеньо.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
АПЛ. 27 тур.
Бернли – Борнмут – 0:2
Голы: Клюйверт, 13, Семеньо, 88
Back to winning ways ✅ pic.twitter.com/1mP3OOHYJT— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 3, 2024
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