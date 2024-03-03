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Чемпионат Англии
Бёрнли
03.03.2024 15:00 – FT 0 : 2
Борнмут
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Англия
03 марта 2024, 17:12 |
354
0

Борнмут обыграл Бернли, Забарный провел на поле весь матч

Матч 27-го тура АПЛ закончился со счетом 2:0

03 марта 2024, 17:12 |
354
0
Борнмут обыграл Бернли, Забарный провел на поле весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 марта 2024 года, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Борнмутом». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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Первый гол в матче забил нападающий «вишен» Джастин Клюйверт. В конце матча счет удвоил француз Антуан Семеньо.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

АПЛ. 27 тур.

Бернли – Борнмут – 0:2

Голы: Клюйверт, 13, Семеньо, 88

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Бернли чемпионат Англии по футболу Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига Джастин Клюйверт
Источник Sport.ua
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