2 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Единственный гол у «ирисок» забил Бету (56). У «молотобойцев» отличились Зума (62), Соучек (90+1), Альварес (90+5).

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко отыграл на поле все 90 минут. На 90+1-й он не успел накрыть удар Томаша.

АПЛ. 27-й тур, 2 марта.

Эвертон – Вест Хэм – 1:3



Голы: Бету, 56 – Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

Видео голов и обзор матча: