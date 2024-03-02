Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Вест Хэм – 1:3. Миколенко не успел накрыть на 90+1-й. Видео голов
Чемпионат Англии
Эвертон
02.03.2024 17:00 – FT 1 : 3
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2024, 20:32 | Обновлено 02 марта 2024, 20:44
506
0

Эвертон – Вест Хэм – 1:3. Миколенко не успел накрыть на 90+1-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ

02 марта 2024, 20:32 | Обновлено 02 марта 2024, 20:44
506
0
Эвертон – Вест Хэм – 1:3. Миколенко не успел накрыть на 90+1-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

2 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Единственный гол у «ирисок» забил Бету (56). У «молотобойцев» отличились Зума (62), Соучек (90+1), Альварес (90+5).

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко отыграл на поле все 90 минут. На 90+1-й он не успел накрыть удар Томаша.

АПЛ. 27-й тур, 2 марта.

Эвертон – Вест Хэм – 1:3

Голы: Бету, 56 – Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Вест Хэм).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
По теме:
Бохум с автоголом украинца проиграл РБ Лейпцигу, Боруссия Д победила Унион
Астон Вилла на 89-й вырвала победу у аутсайдера в матче с 5 голами
Колос – Рух – 0:1. Победный гол Сыча в начале матча. Видеообзор
Виталий Миколенко видео голов и обзор Эвертон Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Томаш Соучек Курт Зума Эдсон Альварес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Футбол | 02 марта 2024, 07:02 1
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?

«Ньюкасл» предлагает за украинца шесть миллионов евро

Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ
Футбол | 02 марта 2024, 15:00 10
Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ
Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ

Команда Желько Любеновича дома одолела харьковский «Металлист 1925»

Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Футбол | 02.03.2024, 00:30
Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного голевого момента»
Футбол | 02.03.2024, 21:18
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного голевого момента»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного голевого момента»
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Футбол | 02.03.2024, 06:22
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
29.02.2024, 21:20 7
Футбол
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
01.03.2024, 08:15 1
Теннис
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25 1
Теннис
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
01.03.2024, 11:47 44
Футбол
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
29.02.2024, 20:31
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем