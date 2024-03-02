Англия02 марта 2024, 20:32 | Обновлено 02 марта 2024, 20:44
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Эвертон – Вест Хэм – 1:3. Миколенко не успел накрыть на 90+1-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ
02 марта 2024, 20:32 | Обновлено 02 марта 2024, 20:44
506
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2 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Единственный гол у «ирисок» забил Бету (56). У «молотобойцев» отличились Зума (62), Соучек (90+1), Альварес (90+5).
Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко отыграл на поле все 90 минут. На 90+1-й он не успел накрыть удар Томаша.
АПЛ. 27-й тур, 2 марта.
Эвертон – Вест Хэм – 1:3
Голы: Бету, 56 – Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Вест Хэм).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
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