Англия01 марта 2024, 09:48 | Обновлено 01 марта 2024, 10:25
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Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 марта в 17:00 матч чемпионата Англии
01 марта 2024, 09:48 | Обновлено 01 марта 2024, 10:25
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В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Эвертон – Вест ХэмСмотреть трансляцию
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