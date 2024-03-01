Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
02.03.2024 17:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2024, 09:48 | Обновлено 01 марта 2024, 10:25
56
0

Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 17:00 матч чемпионата Англии

01 марта 2024, 09:48 | Обновлено 01 марта 2024, 10:25
56
0
Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Эвертон – Вест Хэм
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Время для сравнений. У Мудрика столько же игр за Челси, сколько и за Шахтер
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Эвертон Эвертон - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Бокс | 29 февраля 2024, 09:48 3
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри

В Саудовской Аравии уже все решили

ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем
Футбол | 01 марта 2024, 07:27 0
ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем
ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем

Матч состоится 2 марта

Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?
Футбол | 29.02.2024, 14:31
Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?
Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?
Тренер Бенфики оценил матч со Спортингом, в котором Трубин пропустил дважды
Футбол | 01.03.2024, 07:31
Тренер Бенфики оценил матч со Спортингом, в котором Трубин пропустил дважды
Тренер Бенфики оценил матч со Спортингом, в котором Трубин пропустил дважды
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Футбол | 01.03.2024, 07:32
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
28.02.2024, 10:26 18
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 141
Футбол
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 24
Футбол
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 4
Футбол
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
28.02.2024, 20:46
Биатлон
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
29.02.2024, 15:55 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем