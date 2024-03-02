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Эвертон
02.03.2024 17:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
02 марта 2024, 02:49 |
33
0

Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 марта в 17:00 по Киеву

02 марта 2024, 02:49 |
33
0
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

2 марта на «Гудисон Парк» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» сыграет против «Вест Хэма». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда находилась все последние месяцы в подвешенном состоянии. Откровенно затянулась ситуация вокруг рассмотрения апелляции синих на снятие с них 10 очков. А ведь, вернув их, Миколенко и компания явно спокойнее себя бы ощущали, сменив отчаянную борьбу за выживание на комфортное место в середине таблицы! С другой стороны, сгущаются тучи над другими нарушителями финансовых правил - в последнее время все больше пишут о возможном штрафе для Ноттингем Форест. Ну, а пока что Шон Дайш со своими подопечными стараkся дать бой каждому сопернику. Выигрывать не получалось долго, но с Эвертоном, Фулхэмом, Кристал Пэлас и даже Тоттенхэмом делили очки, играя вничью. При этом, правда, уступили в кубке Лутону. C Брайтоном упустили победу, пропустив ответный мяч в концовке, когда чайки были в меньшинстве. Но сразу после этого наконец-то появилось решение по апелляции. Не все удовлетворили, но 4 очка вернули - и это сразу улучшило положение.

Вест Хэм

Клуб в прошлом сезоне смог обзавестись трофеем. И сразу международным: англичане уверенно выиграли Лигу конференций. Таким образом, они заодно получили возможность перебраться в более статусный турнир, Лигу Европы. И там выиграли свою группу, и теперь, в марте, сыграют в 1/8 с... Фрайбургом, с которым успешно боролись осенью за лидерство в квартете. При этом на внутренней арене молотобойцы были неплохи, но нестабильны. Но в 2024-м году как-то сдулись: вылетели из кубка, проиграв в переигровке Бристоль Сити. А в АПЛ сначала было 3 ничьи, после чего Хаммерс уступили, еще и сухо, не только МЮ и Арсеналу, но и Ноттингем Форест. И только с Брентфордом переломили ситуацию, обыграв соседа 4-2.

Статистика личных встреч

В 4-х последних поединках стороны строго обменивались победами. В основном выигрывали дома, но в октябре ириски оформили 1-0 в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в синих. Но хаммерс наконец-то прибавили, так что лучше используем обе забьют (коэффициент - 1,74).

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Источник Sport.ua
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