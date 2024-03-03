Чемпионский камбэк. Сити переиграл Юнайтед в дерби Манчестера

Плотность матчей чрезвычайно высокого уровня в это воскресенье такова, что хочешь не хочешь, а спросишь себя: «Да сколько же можно?!». Однако английская Премьер-лига уже привыкла задавать ритм в борьбе на внутренних аренах Европы во время футбольных уикендов, поэтому своим ведущим местом в поле зрения аудитории уступать не собиралась.

Манчестерское дерби. Поединок «Сити» против «Юнайтед», в котором в последние годы вообще не говорят о какой-то даже призрачной конкуренции между командами в турнирной таблице, но это все равно не мешает им каждый раз горячо выяснять собственные недобрососедские отношения. Да и лишний раз поставить палки в колеса друг другу они были всегда желающими.

А сейчас, в отличие от матча первого круга, в котором «горожане» победили на «Олд Траффорд» со счетом 3:0, и подавно. Команда Хосепа Гвардиола продолжала участвовать в чемпионской гонке против «Ливерпуля» и лондонского «Арсенала», так что те только и ждали ее погрешности.

А футболисты Эрика тен Гага тем временем, как им хотелось надеяться, стремились не отставать хотя бы от лондонского «Тоттенхэма», который сейчас замыкает зону еврокубков, мимо которых «Красные дьяволы» еще вполне могут так же громко пролететь, как и мимо весенней части еврокубков этого сезона.

«Сити» побежал забивать быстрый гол с самого начала встречи, что было вполне прогнозируемым развитием событий. А вот то, что действительно выбивалось из планов команды Гвардиолы, так это контратака соперников в четыре касания через все поле на восьмой минуте, в завершение которой Рашфорд мощным дальним ударом с левого фланга попал точно в девятку ворот Эдерсона. В тот момент были шокированы все присутствующие, даже представители «красного» лагеря.

Очевидно, что дальше хозяев на чужой половине стало не просто много, а очень много, и в их атаках разве что только вратарь участия не принимал, потому что кто-то же должен был стеречь центральную линию поля, пока защитники были заняты подготовкой к созданию голевых моментов. Постоянно искали Холанда, постоянно искали Фодена, но те вместо этого только теряли свои возможности. Особенно Эрлинг – куда он бил в эпизоде в завершении первого тайма?

В итоге, Гвардиола едва не получил сердечный приступ еще до ухода на перерыв, разговаривая с резервным арбитром, а тен Гагу оставалось только радоваться от того, что его команда, как казалось, нашла противодействие атакам «Сити». Однако это также было обманчивым впечатлением, поскольку вскоре после возобновления игры Фоден не менее эффектным закрученным ударом, но с противоположной стороны поля, попал туда же, куда и Рашфорд в начале игры.

Сценарий развития событий в дальнейшем также был прогнозируемым – «горожане» атакуют, «Красные дьяволы» из последних сил держат оборону, зрители не успевают за розыгрышем мяча, оба тренера паникуют в технических зонах. Если это не дерби, то что такое это дерби вообще?

Развязка в этой игре также была, и обидно для гостей, что она наступила именно в тот момент, когда они только захотели ловить соперников на контратаках. Сразу получили за это розыгрыш стенки на левом фланге штрафной от Альвареса с Фоденом, а чуть позже «Юнайтед» усилиями Амрабата оказался готов и сам себе привезти мяч в собственные ворота. Холанд хоть этой возможностью смог воспользоваться.

В следующие выходные «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Ливерпуля», возможно, чемпионский матч, тогда как посреди недели будет принимать датский «Копенгаген» в Лиге чемпионов УЕФА. «Манчестер Юнайтед» взамен будет играть дома против «Эвертона».

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1

Голы: Фоден, 56, 80, Холанд, 90+1 – Рашфорд, 8

Предупреждения: Варан, 68

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Диаш, Стоунз, Уокер – Силва, Родри – Доку (Альварес, 59), де Брюйне, Фоден (Бобб, 90+6) – Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Линделеф, Эванс (Камбвала, 69), Варан, Далот – Мактоминей, Каземиро, Мейну (Форсон, 83) – Гарначо (Амрабат, 82), Фернандеш – Рашфорд (Антони, 74).

Арбитр: Энди Мэдли (Йорк, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 27 (8) – 3 (1)

Угловые: 15 – 2

Оффсайды: 0 – 1.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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