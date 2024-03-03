В воскресенье, 3-го марта, состоится поединок 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 17:30.

Манчестерское дерби в контексте чемпионской гонки для хозяев и борьбы за место в еврокубках для гостей. В «Красных дьяволов» без Расмуса Хойлунда на острие атаки особо никто не верит, а в первом круге на «Олд Траффорд» команда Гвардиолы и вовсе их разгромила (0:3). Но коллектив Эрика тен Хага уже показывал, что способен цепляться за результат, а «горожанам» сейчас очень непросто дается каждая игра в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.