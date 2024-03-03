3 марта на «Этихад» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда провела великолепный прошлый год. Наконец-то Гвардиола смог выиграть со своими подопечными Лигу чемпионов, а в итоге закончили с треблом сезон 2022/2023, после чего прибавили уже после каникул Суперкубок УЕФА и звание клубного чемпиона мира. Сейчас Пеп явно не против повторить результаты в ключевых турнирах - хотя были и неудачи в виде поражений Суперкубка Англии и в Кубке Лиги. Зато сейчас англичане, выиграв 3-1 в Копенгагене у одноименного клуба, де-факто закрыли вопрос о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов. А во вторник в рамках кубка с Лутоном устроили разгром с пента-триком Эрлинга. Ну, а самая упорная гонка идет в АПЛ - снова против Ливерпуля и Арсенала. Между ними Холанд и компания и размещаются, и крайне нежелательно избежать потери очков.

Манчестер Юнайтед

Клуб тоже был успешен в прошлом сезоне - тут и трофей, в виде Кубка Лиги, и подъем на третье место в АПЛ. Но сейчас к тен Хагу и его подопечным все больше вопросов. Они еще в 2023-м году закончили борьбу в Лиге чемпионов (закончили 4-ми в группе, под Галатасараем и Копенгагеном) и Кубке Лиги (0-3 дома с Ньюкаслом). В рамках кубка были уж очень простые соперники поначалу, а в последний день зимы была поездка к Ноттингем Форест. Там только за счет Каземиро на 89-й минуте победили. Ну, а в АПЛ после слабого старта, казалось, красные дьяволы набрали обороты, выиграли четырежды кряду. Но в прошлую субботу на Олд Траффорд приехал Фулхэм - и обыграл хозяев 2-1.

Статистика личных встреч

Это манкуниановское дерби, но МЮ выиграл только 1 поединок из 6 последних. Но все остальные матчи остались за горожанами, в том числе оба крайних противостояния.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары, конечно, Сити. Но уж очень низко котируется МЮ - наверное, безопаснее выставить вариант с тотал меньше 3,5 голов(коэффициент - 1,95).