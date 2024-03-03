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Манчестер Юнайтед
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Англия
03 марта 2024, 22:43 |
479
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Не знаю, удастся ли нам выиграть титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» видит сильных конкурентов

03 марта 2024, 22:43 |
479
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Не знаю, удастся ли нам выиграть титул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал волевую победу в дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Не выиграть этот матч не было бы хорошо. Результат соответствовал нашей игре, и это действительно замечательно.

Мы начали очень хорошо, но после семи минут и первого длинного заброса не выдержали линию. Мы немного волновались в первом тайме в последней трети, но да, это была действительно хорошая игра.

Они – команда, построенная для контратак, и они могут наказать вас. Поэтому вы должны не забывать об этом. Если бы мы не занимали в атаке хорошие позиции, они могли бы убегать в удачные контратаки и забить второй гол, усложнив ситуацию.

Относительно борьбы за титул, то все зависит от нас. Мы не можем контролировать, что делают «Ливерпуль» или «Арсенал», «Астон Вилла» или другие претенденты. Мы делаем то, что должны делать, чтобы победить сегодня, следующую среду и воскресенье. Эта команда – легендарная.

Удастся ли нам это? Я не знаю. У нас сегодня больше очков на этом этапе, чем в прошлом сезоне. Разница в том, что «Ливерпуль» имеет, я не знаю, на сколько больше очков, чем на этом этапе прошлого сезона. Когда соперник так играет, что я могу сказать, могу только поздравить. Мы будем идти от игры к игре», – сказал Гвардиола.

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Источник BBC
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