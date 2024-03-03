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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.03.2024 17:30 – FT 3 : 1
Манчестер Юнайтед
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 20:36 | Обновлено 03 марта 2024, 20:52
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Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:1. Дубль Фодена, мяч Холанда. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 27-го тура АПЛ

03 марта 2024, 20:36 | Обновлено 03 марта 2024, 20:52
129
0
Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:1. Дубль Фодена, мяч Холанда. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоден и Холанд

В центральном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

В дебюте поединка, на 8-й минуте, счет для гостей открыл Маркус Рэшфорд.

Хозяева выиграли матч благодаря дублю Фила Фодена. Финальную точку в конце игры поставил Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» (62 очка) идет на 2-й позиции в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на один балл (63). «Манчестер Юнайтед» – на 6-й позиции (44).

Английская Премьер-лига. 27-й тур, 3 марта

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Фоден, 56, 80, Холанд, 90+1 – Рэшфорд, 8

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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