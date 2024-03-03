В центральном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

В дебюте поединка, на 8-й минуте, счет для гостей открыл Маркус Рэшфорд.

Хозяева выиграли матч благодаря дублю Фила Фодена. Финальную точку в конце игры поставил Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» (62 очка) идет на 2-й позиции в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на один балл (63). «Манчестер Юнайтед» – на 6-й позиции (44).

Английская Премьер-лига. 27-й тур, 3 марта

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Фоден, 56, 80, Холанд, 90+1 – Рэшфорд, 8

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