Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:1. Дубль Фодена, мяч Холанда. Видео голов, обзор
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В центральном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» — 3:1.
В дебюте поединка, на 8-й минуте, счет для гостей открыл Маркус Рэшфорд.
Хозяева выиграли матч благодаря дублю Фила Фодена. Финальную точку в конце игры поставил Эрлинг Холанд.
«Манчестер Сити» (62 очка) идет на 2-й позиции в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на один балл (63). «Манчестер Юнайтед» – на 6-й позиции (44).
Английская Премьер-лига. 27-й тур, 3 марта
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1
Голы: Фоден, 56, 80, Холанд, 90+1 – Рэшфорд, 8
Видео голов и обзор матча
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