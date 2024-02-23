Провал Шахтера, поражение в баскетболе, перфоманс Трубина, срок Алвеса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 февраля.

1А. Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме

Донецкая команда забила первой, но не сумела удержать преимущество

1Б. Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы

1В. Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно

Марино провел пресс-конференцию после вылета «Шахтера» из Лиги Европы

2А. Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 13:00 по Киеву

2Б. ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26

Украина занимает 18-ю позицию в пятилетней таблице коэффициентов УЕФА

3. Слишком много фолили. Сборная Украины в гостевом матче проиграла Словении

Наша команда с поражения стартовала в квалификации Евробаскета-2025

4А. Бенфика с Трубиным вышла в 1/8 финала ЛЕ. Анатолий провел сухой матч

Состоялись матчи Лиги Европы

4Б. Лига Европы. Рома прошла Фейенорд по пенальти в ремиксе финала ЛК

Спарта разгромила Галатасарай, Спортинг по сумме одолела Янг Бойз

4В. Итоги стыкового раунда Лиги конференций. Кто вышел в 1/8 финала?

Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 14:00 по Киеву

5А. Автогол Бензема. Аль-Иттихад и Аль-Хиляль вышли в 1/4 финала азиатской ЛЧ

Определены все пары четвертьфиналов главного турнира Азии

5Б. Лео наказал Реал. Интер Майами с ассистом Месси выиграл 1-й матч сезона MLS

Сергей Кривцов отыграл весь поединок против «Реала Солт-Лейк», игра завершилась 2:0

6. Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила

В 1/2 финала 24 февраля сыграют: Иран – Бразилия, Италия – беларусь

7А. С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае

Кто остановит Свёнтек на пути к очередному титулу?

7Б. Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал

Гаэль разобрался со своим соотечественником в четвертьфинале соревнований в Катаре

8. ФОТО. Шевченко встретился с владельцами клубов УПЛ. Что обсуждали?

Новый президент УАФ поговорил с представителями клубов УПЛ

9А. Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом

Артем Довбик может стать одноклубником Александра Зинченко

9Б. Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика

Украинец может летом сменить команду

10. Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Легендарный бразилец признан виновным в изнасиловании

11А. Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?

The Athletic – о том, какой вариант продолжения карьеры стоит выбрать тренеру «Байера»

11Б. Возраст не мешает: ветераны, которые продолжают карьеру

Рассказываем о футболистах почетного возраста