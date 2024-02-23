Провал Шахтера, поражение в баскетболе, перфоманс Трубина, срок Алвеса
Главные новости за 22 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 февраля.
1А. Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Донецкая команда забила первой, но не сумела удержать преимущество
1Б. Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы
1В. Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Марино провел пресс-конференцию после вылета «Шахтера» из Лиги Европы
2А. Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 13:00 по Киеву
2Б. ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Украина занимает 18-ю позицию в пятилетней таблице коэффициентов УЕФА
3. Слишком много фолили. Сборная Украины в гостевом матче проиграла Словении
Наша команда с поражения стартовала в квалификации Евробаскета-2025
4А. Бенфика с Трубиным вышла в 1/8 финала ЛЕ. Анатолий провел сухой матч
Состоялись матчи Лиги Европы
4Б. Лига Европы. Рома прошла Фейенорд по пенальти в ремиксе финала ЛК
Спарта разгромила Галатасарай, Спортинг по сумме одолела Янг Бойз
4В. Итоги стыкового раунда Лиги конференций. Кто вышел в 1/8 финала?
Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 14:00 по Киеву
5А. Автогол Бензема. Аль-Иттихад и Аль-Хиляль вышли в 1/4 финала азиатской ЛЧ
Определены все пары четвертьфиналов главного турнира Азии
5Б. Лео наказал Реал. Интер Майами с ассистом Месси выиграл 1-й матч сезона MLS
Сергей Кривцов отыграл весь поединок против «Реала Солт-Лейк», игра завершилась 2:0
6. Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила
В 1/2 финала 24 февраля сыграют: Иран – Бразилия, Италия – беларусь
7А. С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Кто остановит Свёнтек на пути к очередному титулу?
7Б. Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
Гаэль разобрался со своим соотечественником в четвертьфинале соревнований в Катаре
8. ФОТО. Шевченко встретился с владельцами клубов УПЛ. Что обсуждали?
Новый президент УАФ поговорил с представителями клубов УПЛ
9А. Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Артем Довбик может стать одноклубником Александра Зинченко
9Б. Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
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10. Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
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11А. Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?
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