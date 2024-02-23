ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26

Официально стало известно, что Украина будет представлена 4 клубами в еврокубках 2025/26, причем только одной командой – в Лиге чемпионов.

Донецкий «Шахтер» в матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл на выезде французскому «Марселю» (1:3) после ничьей в первой игре (2:2). В результате горняки завершили евросезон на этой стадии.

Украина занимает 18-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА и выше подняться не сможет. Топ-15 стал недосягаемым даже теоретически.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 находятся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, будут представлены лишь 4-мя командами в еврокубках для сезона 2025/26 и останутся всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Таким образом, в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках лишь 4 клубами (одним – в Лиге чемпионов).