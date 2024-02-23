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Лига чемпионов
23 февраля 2024, 00:12 | Обновлено 23 февраля 2024, 00:42
2833
36

ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26

Украина занимает 18-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА

23 февраля 2024, 00:12 | Обновлено 23 февраля 2024, 00:42
2833
36
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Официально стало известно, что Украина будет представлена 4 клубами в еврокубках 2025/26, причем только одной командой – в Лиге чемпионов.

Донецкий «Шахтер» в матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл на выезде французскому «Марселю» (1:3) после ничьей в первой игре (2:2). В результате горняки завершили евросезон на этой стадии.

Украина занимает 18-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА и выше подняться не сможет. Топ-15 стал недосягаемым даже теоретически.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 находятся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, будут представлены лишь 4-мя командами в еврокубках для сезона 2025/26 и останутся всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Таким образом, в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках лишь 4 клубами (одним – в Лиге чемпионов).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 38
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u6464u
так як зіграли цього сезону, чотири команди для України це забагато .
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+5
KOT
В нас і однієї конкуретної команди немає. Найкращий результат наших укр команд 1/16 ЛЄ. Всі інші, рівень обласних ліг 
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+2
fedd1979
Весь наш футбол у Європі років 7 тримається винятково на очках "Шахтаря". Поки "Динамо" програвало всілякому непотрібу, "Шахтар", навіть без стадіону, навіть у війну, вигравав у "Реала", "Барселони", "Лейпцига", брав очки в "Інтера", "Селтіка". І ви тільки все мінусували, просираючи ігри АЕКам. Вам не подобається "Шахтар"? А ваш Суркіс чимось кращий?
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+2
Показать Скрыть 5 ответов
Нехай щастить
А в сезоні 2024/25 який розклад?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
bzzzzzz
зачем нам еврокубки - непонятно
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+1
Fitness.sports
Больше и не надо
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0
ALKOSruLKA
Вистачить і 2-х...  З таким футболом який смисл ганьбитись в євротурнірах?
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0
BekXan
Почитав коменти...Народ ...Ви  розумієте що в нас футбол і взагалі еврокубки це чудо?Наші клуби грають в футбол щей УПЛ це офігенне чудо .Якщо хтось забув нагадаю ВІЙНА.
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0
Лига конференций без динамо
Очень плохо что чемпион Украины не прошел дальше ,надежды то давным давно не какого нет только  Шахтёр  приносит в рейтинг последние лет так 10 и тянет на себе рейтинг  ,пока другие позорники только позорят Украину и вылетают ещё в в квалиф Лке или одно очко берут в самой слабой группе Ле ,ну теперь сосредоточится действующий чемпион на чемпионате и кубке 
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0
Pavel_i_CO
Лугандони вирішили згадати казку часів яника "Данбас всєх корміт"
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0
Показать Скрыть 1 ответ
fedd1979
Ну й расчудєсно, ібо набридло рейтинг "Шахтаря" роками на 5 ділити. Вже ліпше на 4. І так, я теж повторю: дякую "Динамо". Не уявляю, як у людей вистачає совісті мінусувати. Але бачу, що тут на сайті доволі своєрідна публіка
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0
Анатол Шиманськ
о ні, ковалівка залишилась без одного матчу в словачині, яка трагедія.
Танька свиня пішлав запой
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-1
Mr Voevudskiy
Спасибо шубкисам и другим днарям-одноплюсныгам 
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-2
_Tor78nado99rly_
Менше наших клубів в єврокубках - більше залікових пунктів до сезонного рейтингу.
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-2
nicksaf
Вот теперь, если ШД вытянут на ЛЧ, то пусть играет квалификацию, чтобы попасть в групповой турнир ЛЧ. А там таких команд как Марсель море разливанное. А то ШД здесь монзули вытянут на первое место, а за счёт рейтинга страны (это очки всех команд страны в еврокубках) он сразу попадает в групповой турнир ЛЧ. А теперь -- дули, хватит.
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-4
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naverland
Спасибо ДЫнамо 
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-8
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