Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Легендарный экс-защитник «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к тюремному сроку в 4,5 года. Об этом сообщает Actu Foot.

Суд признал Алвеса виновным в изнасиловании 23-летнегой девушки в одном из ночных клубов Барселоны. 20 января 2023 года 40-летний бразилец был помещен под стражу.

Также Алвес будет вынужден заплатить жертве 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с ней в течение 9,5 лет.

На прошлой неделе сообщалось о том, что Алвес планировал побег из тюрьмы.