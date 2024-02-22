Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
Легендарный бразилец признан виновным в изнасиловании
Легендарный экс-защитник «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к тюремному сроку в 4,5 года. Об этом сообщает Actu Foot.
Суд признал Алвеса виновным в изнасиловании 23-летнегой девушки в одном из ночных клубов Барселоны. 20 января 2023 года 40-летний бразилец был помещен под стражу.
Также Алвес будет вынужден заплатить жертве 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с ней в течение 9,5 лет.
На прошлой неделе сообщалось о том, что Алвес планировал побег из тюрьмы.
🚨🚨 Dani Alves est condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle ! ⚖️— Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2024
(@Alfremartinezz) pic.twitter.com/krSpgQFzs7
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