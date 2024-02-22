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22 февраля 2024, 11:45 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:46
3462
5

Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Легендарный бразилец признан виновным в изнасиловании

22 февраля 2024, 11:45 | Обновлено 22 февраля 2024, 12:46
3462
5
Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Легендарный экс-защитник «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к тюремному сроку в 4,5 года. Об этом сообщает Actu Foot.

Суд признал Алвеса виновным в изнасиловании 23-летнегой девушки в одном из ночных клубов Барселоны. 20 января 2023 года 40-летний бразилец был помещен под стражу.

Также Алвес будет вынужден заплатить жертве 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с ней в течение 9,5 лет.

На прошлой неделе сообщалось о том, что Алвес планировал побег из тюрьмы.

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Дани Алвес изнасилование суд тюрьма криминал
Источник Twitter
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Комментарии 5
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Vitaliy_yatsenko
Завжди треба мати голову і думати. Дані жахливо помилився із походами по нічним клубам і поведінкою там. Гроші не вирішують все. 
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0
GeloN83
Півнем вийде... 
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0
Raien
Для футболу як спорту це ганьба повна – найтитулованіший гравець і ґвалтівник.
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0
Falko
Ну, рік він уже відсидів. З яким кефом в Іспанії СІЗО зараховується? У них немає Закону Іспанської Савченко?
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0
Український Крим
Алвеса однозначно замовили, так швидко засудили, все було підготовлено заздалегідь
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-4
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