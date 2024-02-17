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17 февраля 2024, 12:49 |
707
0

Источник: Дани Алвес планировал побег из тюрьмы

Экс-футболист сборной Бразилии ожидает решения суда

17 февраля 2024, 12:49 |
707
0
Источник: Дани Алвес планировал побег из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес в данный момент находится в тюрьме и ожидает приговора суда по громкому делу об изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.

Судебные разбирательства проходили с 5 по 7 февраля, по итогам которых прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для бывшего футболиста.

Как сообщает Marca, ссылаясь на выпуск телепередачи «Fiesta», Алвес планировал совершить побег из тюрьмы в Бразилию. Он собирался сделать это после временного освобождения, в котором ему трижды отказали. Об этом на передаче сообщила журналист Сильвия Саламо, которая провела беседу с сокамерником Алвеса.

Примечательно, что между Испанией и Бразилией нет соглашения об экстрадиции, поэтому Алвеса не стали бы разыскивать в Бразилии.

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Дани Алвес тюрьма суд изнасилование
Источник Sports Finding
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