Источник: Дани Алвес планировал побег из тюрьмы

Бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес в данный момент находится в тюрьме и ожидает приговора суда по громкому делу об изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.

Судебные разбирательства проходили с 5 по 7 февраля, по итогам которых прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для бывшего футболиста.

Как сообщает Marca, ссылаясь на выпуск телепередачи «Fiesta», Алвес планировал совершить побег из тюрьмы в Бразилию. Он собирался сделать это после временного освобождения, в котором ему трижды отказали. Об этом на передаче сообщила журналист Сильвия Саламо, которая провела беседу с сокамерником Алвеса.

Примечательно, что между Испанией и Бразилией нет соглашения об экстрадиции, поэтому Алвеса не стали бы разыскивать в Бразилии.