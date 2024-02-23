Итоги стыкового раунда Лиги конференций. Кто вышел в 1/8 финала?
Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 14:00 по Киеву
Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги конференций.
Определены все 16 команд, которые сыграет в раунде 1/8 финала.
Победители стыковых матчей встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.
Лига конференций 2023/24
Участники 1/16 финала
Победители 1/16 финала: Штурм (Австрия), Серветт (Швейцария), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Загреб (Хорватия), Олимпиакос (Греция), Аякс (Нидерланды), Мольде (Норвегия), Маккаби Хайфа (Израиль)
Победители групп: Лилль (Франция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория Пльзень (Чехия), Брюгге (Бельгия), Астон Вилла (Англия), Фиорентина (Италия), ПАОК (Греция), Фенербахче (Турция).
Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 23 февраля в 14:00 по киевскому времени.
Результаты 1/16 финала
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