Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги стыкового раунда Лиги конференций. Кто вышел в 1/8 финала?
Лига конференций
23 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 23 февраля 2024, 00:34
402
0

Итоги стыкового раунда Лиги конференций. Кто вышел в 1/8 финала?

Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 14:00 по Киеву

23 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 23 февраля 2024, 00:34
402
0
Итоги стыкового раунда Лиги конференций. Кто вышел в 1/8 финала?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги конференций.

Определены все 16 команд, которые сыграет в раунде 1/8 финала.

Победители стыковых матчей встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.

Лига конференций 2023/24

Участники 1/16 финала

Победители 1/16 финала: Штурм (Австрия), Серветт (Швейцария), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Загреб (Хорватия), Олимпиакос (Греция), Аякс (Нидерланды), Мольде (Норвегия), Маккаби Хайфа (Израиль)

Победители групп: Лилль (Франция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория Пльзень (Чехия), Брюгге (Бельгия), Астон Вилла (Англия), Фиорентина (Италия), ПАОК (Греция), Фенербахче (Турция).

Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 23 февраля в 14:00 по киевскому времени.

Результаты 1/16 финала

По теме:
Стали известны еще четыре участника 1/8 финала Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Лига конференций. Определились еще три участника 1/8 финала
Лига конференций статистические расклады выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Футбол | 22 февраля 2024, 23:59 12
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы

Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
Футбол | 22 февраля 2024, 20:36 35
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила

Украинец может летом сменить команду

Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Футбол | 22.02.2024, 11:23
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Футбол | 22.02.2024, 13:27
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»
Футбол | 22.02.2024, 23:52
СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»
СРНА: «Шахтер и Ахметов показывают, что капитуляции Украины не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
21.02.2024, 10:54 5
Футбол
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 6
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 9
Футбол
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
21.02.2024, 15:55 3
Киберспорт
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
21.02.2024, 17:44 31
Футбол
ВИДЕО. Промо титульного боя Ломаченко – Камбосос
ВИДЕО. Промо титульного боя Ломаченко – Камбосос
21.02.2024, 10:11 4
Бокс
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем