Итоги стыкового раунда Лиги конференций. Кто вышел в 1/8 финала?

Вечером 22 февраля завершилась стадия 1/16 финала Лиги конференций.

Определены все 16 команд, которые сыграет в раунде 1/8 финала.

Победители стыковых матчей встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.

Лига конференций 2023/24

Участники 1/16 финала

Победители 1/16 финала: Штурм (Австрия), Серветт (Швейцария), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Загреб (Хорватия), Олимпиакос (Греция), Аякс (Нидерланды), Мольде (Норвегия), Маккаби Хайфа (Израиль)

Победители групп: Лилль (Франция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория Пльзень (Чехия), Брюгге (Бельгия), Астон Вилла (Англия), Фиорентина (Италия), ПАОК (Греция), Фенербахче (Турция).

Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 23 февраля в 14:00 по киевскому времени.

Результаты 1/16 финала