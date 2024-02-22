Автогол Бензема. Аль-Иттихад и Аль-Хиляль вышли в 1/4 финала азиатской ЛЧ
Определены все пары четвертьфиналов главного турнира Азии
Вечером 21 февраля состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Саудовские клубы Аль-Иттихад и Аль-Хиляль пробились в следующий раунд и сыграют между собой в 1/4 финала.
В четвертьфинале Аль-Иттихад оказался сильнее Навбахора из Узбекистана (2:1), хотя автоголом отметился Карим Бензема. Звездный французский форвард затем исправился, сделав ассист на партнера в конце первого тайма.
Аль-Хиляль во второй раз переиграл Сепахан из Ирана (3:1), и теперь две саудовских команды разыграют путевку в полуфинал.
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала
Ответные матчи, 22 февраля
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Навбахор (Узбекистан) – 2:1 [первый матч – 0:0]
- Голы: Хамдалла, 45+6, Табатадзе, 87 (автогол) – Бензема, 25 (автогол)
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Сепахан (Иран) – 3:1 [первый матч – 3:0]
- Голы: Аль-Давсари, 76, Рубен Невеш, 82, Митрович, 90+7 – Ахмадзаде, 54
Результаты 1/8 финала
Пары 1/4 финала
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