Другие новости22 февраля 2024, 19:24 |
1945
0
ВИДЕО. Перепутал ворота. Бензема забил мощный автогол в матче азиатской ЛЧ
Кариму в последнее время не везет
22 февраля 2024, 19:24 |
1945
0
В матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против «Навбахора» (Узбекистан) форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема сильным ударом головой оформил автогол и сделал счет 1:1.
Любопытно, что Бензема в чужие ворота не забивает с декабря, а зимой хотел покинуть команду, однако клуб Саудовской Аравии не отпустил француза в один из европейских чемпионатов.
В сезоне Бензема забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Karim Benzema own goal!pic.twitter.com/jX3QgLfIbC— FootColic ⚽️ (@FootColic) February 22, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2024, 23:56 25
Но все равно четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Лондоне
Футбол | 22 февраля 2024, 06:44 0
Украинский вратарь провел уже 18 матчей в этом сезоне за «галактикос»
Футбол | 22.02.2024, 19:05
Футбол | 22.02.2024, 12:34
Футбол | 22.02.2024, 00:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2024, 18:34 7
20.02.2024, 22:37 8
20.02.2024, 21:05 3
21.02.2024, 08:11 9
20.02.2024, 17:36 2
21.02.2024, 22:30 21
21.02.2024, 17:33
21.02.2024, 15:55