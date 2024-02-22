ВИДЕО. Перепутал ворота. Бензема забил мощный автогол в матче азиатской ЛЧ

В матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против «Навбахора» (Узбекистан) форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема сильным ударом головой оформил автогол и сделал счет 1:1.

Любопытно, что Бензема в чужие ворота не забивает с декабря, а зимой хотел покинуть команду, однако клуб Саудовской Аравии не отпустил француза в один из европейских чемпионатов.

В сезоне Бензема забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.