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22 февраля 2024, 19:24 |
1945
0

ВИДЕО. Перепутал ворота. Бензема забил мощный автогол в матче азиатской ЛЧ

Кариму в последнее время не везет

22 февраля 2024, 19:24 |
1945
0
ВИДЕО. Перепутал ворота. Бензема забил мощный автогол в матче азиатской ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против «Навбахора» (Узбекистан) форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема сильным ударом головой оформил автогол и сделал счет 1:1.

Любопытно, что Бензема в чужие ворота не забивает с декабря, а зимой хотел покинуть команду, однако клуб Саудовской Аравии не отпустил француза в один из европейских чемпионатов.

В сезоне Бензема забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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Источник Sport.ua
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